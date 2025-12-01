Accueil » Galaxy A37 : le flagship milieu de gamme aura une puce Exynos de 2 ans

La prochaine génération des smartphones milieu de gamme de Samsung n’était pas censée se montrer avant plusieurs mois. Pourtant, un passage sur Geekbench vient de trahir ce qui serait le Galaxy A37, et dévoile au passage une décision technique qui risque de faire grincer quelques dents.

Un Galaxy A37 sous Android 16… et une puce d’un autre temps ?

Le modèle repéré reprend le schéma de numérotation habituel de Samsung et affiche des spécifications attendues :

Android 16,

6 Go de RAM,

un score en ligne avec ce qu’on observe généralement sur les Axx de milieu de gamme.

Mais, c’est le processeur qui crée la surprise. Le Galaxy A37 tourne sur un Exynos 1480, accompagné du GPU Xclipse 530 — un duo inauguré sur le Galaxy A55 en 2024, puis réutilisé sur le Galaxy M56.

En d’autres termes : Samsung testerait pour 2026 un Galaxy A37 équipé d’un chipset déjà âgé de deux ans.

Un choix incohérent avec la stratégie 2026 ?

Le timing a de quoi intriguer. Les rumeurs indiquent que Samsung prépare pour le printemps 2026 trois modèles :

Galaxy A27,

Galaxy A37,

Galaxy A57.

Or, le Galaxy A57 aurait droit au tout nouveau Exynos 1680. L’actuel Galaxy A36 utilise le Snapdragon 6 Gen 3, et beaucoup s’attendaient à une montée logique vers le Exynos 1580, déjà adopté sur le Galaxy A56.

À la place, Samsung ferait marche arrière avec une puce de génération antérieure.

Ce ne serait pas totalement inédit : la marque recycle régulièrement son silicium (les A26 et A35 sont tous deux équipés de l’Exynos 1280). Mais pour un Galaxy A37 vendu en 2026, cela risque d’alimenter les critiques sur la stagnation du milieu de gamme Samsung.

Le Exynos 1480 : un léger mieux, mais pas une révolution

Sur les benchmarks, le Exynos 1480 surpasse légèrement le Snapdragon 6 Gen 3 du Galaxy A36. Mais, les utilisateurs le savent : les performances brutes ne suffisent pas.

Efficacité énergétique, gestion thermique, longevité logicielle, sont tout aussi cruciales, et les tests passés n’ont jamais vraiment hissé le 1480 au rang de puce durable ou particulièrement optimisée.

Il faudra attendre les tests finaux pour juger, mais sur le papier, le Galaxy A37 pourrait sembler moins moderne que son prédécesseur.

Une fuite à prendre avec des pincettes

Il n’est pas exclu que cette fiche Geekbench soit un faux — on a encore en mémoire le récent « Galaxy A77 » qui s’est avéré totalement inventé. Samsung n’a évidemment rien confirmé, et rien ne sera sûr avant l’annonce officielle.

Si la fuite est authentique, elle en dit long sur la direction prise par Samsung en 2026 : Maximiser les marges, réduire les coûts d’intégration, réutiliser des chipsets éprouvés, pour maintenir la série Galaxy A37 dans une zone de prix agressive.

Reste à voir si ce choix permettra au A37 de rester compétitif — ou s’il paraîtra trop timide face au Galaxy A36 qu’il est censé remplacer.

Rendez-vous au printemps 2026 pour en avoir le cœur net.