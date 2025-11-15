Accueil » Galaxy A37 repéré : le nouveau milieu de gamme est déjà en test

Galaxy A37 repéré : le nouveau milieu de gamme est déjà en test

Alors que Samsung finalise la sortie de la série Galaxy S26 prévue pour février 2026, la marque a déjà commencé à préparer son prochain rafraîchissement milieu de gamme.

Le Galaxy A37 vient en effet de faire surface sur les serveurs internes de test de Samsung, confirmant que son lancement approche à grands pas.

Le Galaxy A37 repéré sur les serveurs Samsung

Le nouvel appareil apparaît sous le numéro de modèle SM-A376U, une désignation qui correspond traditionnellement aux versions destinées au marché américain. Les firmwares testés mentionnent déjà plusieurs opérateurs : AT&T, Verizon, T-Mobile et UScellular.

Cela signifie que Samsung a commencé les dernières phases de validation du téléphone, étape typique quelques mois avant la production finale.

Rien n’a encore filtré sur les spécifications, mais le calendrier semble calqué sur celui du Galaxy A36, annoncé en mars cette année. On peut donc s’attendre à une présentation du Galaxy A37 vers mars 2026.

Petit rappel : ce que proposait le Galaxy A36

Pour mieux cerner ce qui nous attend, un retour rapide sur le modèle précédent s’impose. Le Galaxy A36 arrivait avec un écran Super AMOLED de 6,7 pouces, Full HD+, 120 Hz, protégé par Gorilla Glass Victus+, un design affiné à 7,4 mm et 195 g, tout en conservant la certification IP67, une puce Snapdragon 6 Gen 3, One UI 7 basé sur Android 15, et une promesse impressionnante : 6 ans de mises à jour logicielles et de sécurité, assurant un support jusqu’en 2031.

Côté photo, l’A36 proposait un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra-grand-angle de 8 mégapixels, un macro de 5 mégapixels, ainsi qu’une caméra frontale de 12 mégapixels.

Il était alimenté par une batterie 5000 mAh avec charge 45 W.

À quoi s’attendre avec le Galaxy A37 ?

Si Samsung suit son schéma habituel, le Galaxy A37 devrait offrir des améliorations modestes mais significatives : une meilleure efficacité énergétique, un capteur photo revu, ou encore une optimisation logicielle plus poussée.

Le vrai point fort attendu, toutefois, sera encore une fois la longévité logicielle, devenue un argument majeur de la gamme A.

Le repérage du modèle sur les serveurs internes confirme que Samsung avance à grands pas. Si tout se déroule comme prévu, la firme devrait lever le voile sur le Galaxy A37 dès mars 2026, poursuivant sa stratégie de proposer des smartphones milieu de gamme particulièrement durables et compétitifs.

En bref : un lancement discret, mais un modèle qui pourrait à nouveau s’imposer comme un best-seller.