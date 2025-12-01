Ecoflow lance une batterie externe magnétique Qi2 avec pied intégré

EcoFlow étoffe sa gamme d’accessoires mobiles avec une nouvelle batterie externe magnétique pensé pour l’usage réel, pas pour les fiches techniques.

Sa Rapid Mag Qi2 Magnetic Power Bank (10 000 mAh) reprend l’essentiel des bonnes idées de ses modèles premium tout en divisant presque le prix par deux. De quoi offrir une efficace solution analogue à MagSafe, compacte et suffisamment rapide pour la majorité des utilisateurs.

Qi2 à 15 W : moins rapide sur le papier, presque identique dans la vraie vie

Pour réduire le tarif, EcoFlow abandonne la charge sans-fil Qi2.2 à 25 W de son modèle haut de gamme. Ici, la charge magnétique plafonne à 15 W. Mais selon les tests internes du fabricant, la différence est très faible : seulement 8 minutes de plus pour atteindre 50 % sur un iPhone 16 complètement vide.

Et du côté Android ? Peu importe que certains flagships chinois dépassent désormais les 50 W en sans-fil : chez Samsung par exemple, même le Galaxy S25 Ultra se limite à 15 W.

Résultat : cette batterie externe délivre la vitesse maximale supportée par le téléphone — sans payer plus cher.

Et pour les appareils nécessitant davantage de puissance, le port USB-C envoie jusqu’à 36 W, tout en assurant la charge en pass-through (téléphone + batterie en même temps).

Compacte, légère, prête à rester collée au smartphone

Avec 220 g sur la balance et 15,95 mm d’épaisseur, cette Rapid Mag Qi2 reste étonnamment discrète pour une batterie 10 000 mAh. Elle peut rester accrochée au téléphone sans le transformer en brique : un point crucial pour un accessoire pensé pour accompagner les déplacements.

On garde également la géométrie magnétique de type MagSafe, bien sécurisée, facilitant l’alignement et évitant les déconnexions frustrantes.

Le vrai atout : un pied métallique intégré, simple et génial

C’est LA petite idée qui change tout : une béquille métallique, intégrée directement dans le châssis de la batterie externe. Elle se déplie en une seconde, se verrouille fermement et permet :

le visionnage vidéo en paysage,

les visioconférences en portrait,

l’utilisation du téléphone sans avoir à le tenir, même sans charger.

Le tout sans accessoire supplémentaire.

Un détail ? Non : une fonctionnalité qui transforme un simple power bank en support nomade multifonction.

Indicateurs LED, prix serré : un power bank intelligent plutôt que gadget

Pour tenir le prix, EcoFlow remplace le mini-écran OLED du modèle premium par quatre LEDs classiques indiquant le niveau de charge. Pas de fioritures inutiles, seulement ce qui compte.

Surtout, le tarif est difficile à ignorer :

54,99 dollars en offre de lancement,

contre 89,99 dollars en prix standard.

Le tout est disponible dès maintenant sur Amazon et sur la boutique officielle EcoFlow outre-Atlantique. Encore aucune information sur le lancement en France.

Le meilleur rapport utilité/prix en power bank magnétique ?

Avec sa charge Qi2 à 15 W, son port USB-C 36 W, sa compacité et surtout son pied intégré, la nouvelle Rapid Mag Qi2 coche toutes les cases de la batterie externe idéale pour un usage quotidien. Elle ne surenchérit pas sur les watts ou les effets de style : elle vise la juste mesure, et y parvient brillamment.

Pour moins de 55 dollars, difficile de trouver plus pertinent aujourd’hui sur le segment MagSafe-compatible.