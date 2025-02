Accueil » Galaxy A36 : Design élégant, Snapdragon 6 Gen 3 et triple capteur photo !

Samsung se prépare à lancer son nouveau smartphone Galaxy A36, destiné au marché américain, et Evan Blass a révélé des rendus de l’appareil. Après avoir récemment dévoilé ceux du Galaxy A56, il offre désormais un premier aperçu du modèle d’entrée de gamme de la série A.

Les rendus montrent que le Galaxy A36 sera disponible en quatre coloris : noir, olive, violet et blanc. Samsung pourrait leur donner des noms plus « créatifs », mais ce sont les teintes de base. Le design reste très proche de celui du Galaxy A56, avec un cadre plat et une disposition analogue des boutons physiques sur la droite, connue sous le nom de « Key Island », introduite avec le Galaxy A35 l’année dernière.

L’écran est plat avec une caméra frontale centrée, mais les bords d’écran ne sont pas totalement uniformes, la marge inférieure étant plus épaisse que les autres.

À l’arrière, on retrouve trois capteurs photo alignés verticalement dans le coin supérieur gauche, au sein d’un bloc caméra.

Le Galaxy A36 est récemment apparu sur Geekbench. Il sera équipé d’un processeur Snapdragon 6 Gen 3, de 6 Go de RAM et fonctionnera sous Android 15 avec la surcouche One UI 7 de Samsung.

Date de sortie et concurrence du Galaxy A36

Samsung devrait annoncer le Galaxy A36 en mars 2025, suivant le même calendrier que son prédécesseur, le Galaxy A35. Ce lancement intervient dans un marché très concurrentiel, avec plusieurs modèles attendus dans la même gamme de prix.

L’un des concurrents les plus redoutables sera l’iPhone SE 4, dont l’annonce est attendue dès la semaine prochaine. Son prix pourrait tourner autour de 500 dollars, soit seulement 100 dollars de plus que le A36, si Samsung maintient un tarif autour de 400 dollars.

Autre rival potentiel, le Nothing Phone (3a) devrait être officialisé début mars. Son prix estimé entre 350 et 400 dollars le place en concurrence directe avec le Galaxy A36.

Samsung pourra toutefois compter sur son module photo triple, alors que l’iPhone SE 4 et le Nothing Phone (3a) devraient se contenter d’un seul capteur. Reste à voir si les capteurs secondaires du A36 apportent une réelle valeur ajoutée ou s’ils sont simplement marketing.

Avec une sortie imminente et une concurrence accrue, il sera intéressant de voir comment le Galaxy A36 se positionnera face à ses adversaires.