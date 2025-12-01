Accueil » Vivo S50 Pro Mini : le compact aura un téléobjectif périscopique 50 mégapixels

Vivo S50 Pro Mini : le compact aura un téléobjectif périscopique 50 mégapixels

Vivo prépare un début d’année musclé. Son prochain modèle compact haut de gamme, le Vivo S50 Pro Mini, sera officialisé en décembre en Chine — avant d’être lancé à l’international sous le nom Vivo X300 FE — dans la gamme vivo X300.

À un mois de la présentation, le constructeur a déjà confirmé la quasi-totalité de la fiche technique. Et une chose est claire : compact ne veut pas dire compromis.

Un design tout en maîtrise, avec un module photo horizontal inédit

Sur son dos, le Vivo S50 Pro Mini adopte une esthétique que l’on ne retrouve sur aucun autre modèle Vivo : un barreau horizontal intégrant trois caméras et un flash LED, dans un style presque « Pixel », mais plus épuré.

Vivo insiste d’ailleurs sur un point : ce n’est pas un simple compact. Le module embarque :

un capteur principal grand format,

un ultra grand-angle,

et surtout un téléobjectif périscopique Sony IMX882 de 50 mégapixels, une rareté dans cette catégorie.

De quoi promettre un véritable appareil photo polyvalent… dans un téléphone pensé pour tenir parfaitement en main.

Un compact… mais avec un écran premium

En façade, un écran OLED de 6,31 pouces, plat, aux coins subtilement arrondis.

Les specs sont haut de gamme :

1.5K,

120 Hz,

lecteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran,

caméra selfie de 50 mégapixels.

Vivo n’a pas juste miniaturisé un smartphone : il a compressé un vrai flagship.

Snapdragon 8 Gen 5 et batterie XXL : un « petit » smartphone qui envoie du lourd

À l’intérieur, ça devient presque indécent pour un format compact. Le Vivo S50 Pro Mini embarque le Snapdragon 8 Gen 5, de la RAM LPDDR5X, du stockage UFS 4.1, et une batterie 6 500 mAh (!), sans épaissir le châssis au-delà du raisonnable.

Côté recharge, Vivo coche toutes les cases : 90 W en filaire, et 40 W sans fil. On est clairement dans le territoire des flagships premium.

Vivo accompagne cet ensemble d’une construction haut de gamme : armature en métal aérospatial, haut-parleurs stéréo, moteur haptique x-axis, et certification IP68/IP69 pour un niveau de résistance rarement vu hors modèles « Ultra ».

Le smartphone tournera sous Android 16 avec OriginOS 6 en Chine — et probablement Funtouch OS à l’international ?

Et le Vivo S50 « standard » ? Une proposition différente

Vivo annoncera également le Vivo S50, plus abordable doté du Snapdragon 8 s Gen 3, jusqu’à 16 Go de RAM, un écran OLED de 6,59 pouces, 1.5K, 120 Hz, et un design arrière totalement différent, selon le premier teaser. Un duo qui devrait clairement dominer le segment « premium accessible » en début d’année.

Le X300 FE pourrait devenir LA référence compact flagship en 2026

Avec son téléobjectif périscopique, son Snapdragon 8 Gen 5, sa batterie massive, son OLED 120 Hz, et une construction IP69, le Vivo S50 Pro Mini coche toutes les cases d’un modèle compact… mais sans aucun compromis.

Si Vivo maintient un prix agressif (comme souvent avec les séries FE/X), le futur Vivo X300 FE pourrait devenir le flagship compact le plus pertinent du marché — devant Samsung, Google ou Xiaomi.