Découvrez les Galaxy A55 et A35 5G : L’expérience Samsung évolue

Samsung vient d’enrichir sa gamme Galaxy A, déjà abordable, avec l’introduction des Galaxy A55 5G et Galaxy A35 5G. Ces nouveaux smartphones se distinguent par des fonctionnalités de sécurité avancées, notamment Samsung Knox Vault, et intègrent des capacités photographiques inspirées des innovations des appareils haut de gamme de la marque, le tout complété par un impressionnant écran qui s’adapte à l’environnement lumineux de l’utilisateur grâce à la technologie Vision Booster.

TM Roh, le président et chef de la division Mobile Experience chez Samsung, a souligné l’engagement de la société à démocratiser ses technologies de pointe à travers la série Galaxy A, permettant ainsi à un plus large public de bénéficier d’innovations significatives. La mise en œuvre de Samsung Knox Vault dans cette série souligne l’importance accordée à la sécurité et à la fiabilité des expériences mobiles.

Nous sommes ravis d’offrir encore plus de possibilités sur la série Galaxy A cette année, notamment en proposant Samsung Knox Vault pour la première fois sur cette gamme. Nous sommes fiers de permettre aux utilisateurs de la série Galaxy A de profiter en toute sécurité et fiabilité d’expériences mobiles exceptionnelles.

Les Galaxy A55 5G et Galaxy A35 5G arborent un design raffiné qui suit les traces de leurs prédécesseurs, les Galaxy A54 et A34, avec une touche moderne. Ce détail de conception intègre les boutons de volume et d’alimentation et s’accompagne d’un affichage Super AMOLED de 6,6 pouces offrant une clarté exceptionnelle en Full HD, rehaussée par un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Les innovations ne s’arrêtent pas là : la technologie Vision Booster de Samsung promet une visibilité optimale de l’écran dans toutes les conditions d’éclairage, améliorant l’expérience utilisateur en extérieur. Les appareils sont également équipés de caméras sophistiquées, le Galaxy A55 5G se démarquant par son ensemble de trois objectifs, dont un principal de 50 mégapixels, promettant des images éclatantes même en basse lumière grâce à son traitement d’image AI avancé.

De solides performances

En termes de performance, les détails précis sur les chipsets restent non divulgués, mais on s’attend à ce que les smartphones soient alimentés par des processeurs Exynos de milieu de gamme, assurant une performance solide. Ils offrent diverses configurations de mémoire et de stockage, garantissant une flexibilité adaptée aux besoins des utilisateurs.

La sécurité est renforcée avec l’introduction de Knox Vault, offrant une couche supplémentaire de protection. Les smartphones sont livrés avec One UI 6.1 basé sur Android 14, promettant des mises à jour régulières pour maintenir les appareils à jour et sécurisés.

En ce qui concerne la batterie, les deux modèles embarquent une capacité de 5 000 mAh, standard pour les smartphones actuels, supportant une charge rapide de 25 W.

Disponibilité et prix

Quant aux prix, ils sont positionnés de manière compétitive, avec le Galaxy A55 5G se situant légèrement au-dessus du Galaxy A35 5G, reflétant leurs différences en termes de spécifications et de fonctionnalités.

Le Galaxy A55 5G est proposé à un prix légèrement plus élevé

8 Go/128 Go : 499 euros

8 Go/256 Go : 549 euros

D’autre part, le Galaxy A35 5G offre une option légèrement plus abordable, avec un prix de :