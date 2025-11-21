Accueil » DJI Osmo Pocket 4 : le lancement est imminent avec le capteur 1/1.1 pouce

Après des mois de rumeurs, la nouvelle Osmo Pocket 4 commence à se dessiner avec bien plus qu’un simple rafraîchissement annuel.

DJI préparerait en coulisses l’évolution la plus significative de sa mini-caméra depuis des années — un modèle qui pourrait réinventer l’équilibre entre compacité, qualité d’image et capacités créatives.

DJI Osmo Pocket 4 : Un lancement stratégique avant une nouvelle réglementation

Selon plusieurs sources concordantes, DJI viserait un lancement le 18 décembre. Un timing qui n’a rien du hasard : une nouvelle règle de la FCC ciblant les produits DJI entrera en vigueur le 23 décembre. Sortir la Osmo Pocket 4 avant cette échéance garantirait sa distribution sur le marché américain.

Autre élément de calendrier : DJI a dévoilé la Osmo Action 6 début novembre. En espaçant les sorties, la marque évite de cannibaliser sa propre gamme et laisse à chaque produit le temps d’exister.

Un capteur 1/1,1 pouce, mais peut-être en format carré

Le leak le plus solide provient de Photorabz, une source souvent fiable en matière de produits DJI. La Osmo Pocket 4 serait équipée d’un capteur 1/1,1 pouce, nettement plus large que celui des générations précédentes.

Un détail intrigue particulièrement : DJI pourrait adopter un capteur carré, facilitant la transition entre vidéo verticale et horizontale. Apple a déjà exploré cette idée sur la caméra frontale de l’iPhone 17, avec un rendu naturel en format social — un argument qui pourrait séduire vloggeurs et créateurs multi-plateformes.

Une ouverture variable f/2.0 — f/4.0 : un vrai outil créatif dans une mini-caméra

Comme la Osmo Action 6, la Osmo Pocket 4 intégrerait une ouverture variable. Un atout rare sur un dispositif si compact :

f/2,0 pour des arrière-plans plus doux en vlog,

f/4,0 pour maximiser la netteté en voyage, paysages ou scènes urbaines.

Les rumeurs évoquent même une possible réutilisation du capteur de la Osmo Action 6, capable d’atteindre 13,5 EV de dynamique, offrant une meilleure tenue des hautes lumières au coucher du soleil, en intérieur compliqué ou lors des prises nocturnes sans retoucher lourdement.

Le pan 360° arrive enfin sur la Pocket

Autre nouveauté majeure : le panoramique 360 degrés, hérité du Osmo Mobile 8. Si confirmé, cela permettrait des rotations fluides impossibles jusque-là, des mouvements cinématiques complets, et du tracking avancé sans limite d’angle.

Jusqu’ici, ce type de mouvement nécessitait un gimbal dédié. L’intégrer au Pocket 4 marquerait un vrai saut créatif.

Une mise à jour ambitieuse sans sacrifier la portabilité

Ce qui frappe dans ces fuites, c’est l’équilibre : DJI semble pousser la Pocket vers un niveau semi-professionnel — capteur plus grand, ouverture variable, pan 360° — sans renoncer à sa signature ultraportable.

La Osmo Pocket 4 pourrait ainsi devenir la caméra de poche la plus polyvalente du marché : idéale pour le vlog, le voyage, la prise rapide, mais suffisamment musclée pour rivaliser avec des setups plus lourds.

Reste à voir si les rumeurs se confirmeront le 18 décembre. Mais une chose est claire : la Pocket 4 s’annonce comme le plus gros bond de la gamme depuis longtemps.