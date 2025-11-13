L’iPhone 18 Pro Max sera le plus lourd jamais conçu par Apple

Les premières fuites autour de l’iPhone 18 Pro Max laissent déjà entrevoir un repositionnement clair de la part d’Apple : le constructeur semble prêt à sacrifier un peu de finesse pour intégrer des évolutions matérielles majeures.

Selon une nouvelle information publiée sur Weibo par le leaker Instant Digital, le prochain modèle haut de gamme d’Apple, l’iPhone 18 Pro Max, dépasserait les 240 grammes, franchissant ainsi un cap historique pour l’iPhone.

l’iPhone 18 Pro Max : Un iPhone plus lourd… et plus épais

D’après la fuite, l’iPhone 18 Pro Max pèserait environ 10 grammes de plus que l’iPhone 17 Pro Max (233 g), soit autour de 243 g, ce qui en ferait le smartphone le plus massif jamais lancé par Apple. Il gagnerait également en épaisseur, en passant d’un châssis de 8,8 mm à environ 9 mm.

Ce choix ne serait pas anodin : Apple prépare plusieurs transformations internes qui augmenteraient naturellement l’encombrement du produit.

Pourquoi devient-il plus lourd ? Des évolutions internes majeures

Les changements supposés sont nombreux et expliquent cette hausse de poids :

Apple intégrerait pour la première fois un système Face ID sous l’écran , ce qui nécessite de nouveaux capteurs et une architecture revue.

, ce qui nécessite de nouveaux capteurs et une architecture revue. Le bloc photo profiterait d’un redesign interne , possiblement pour préparer un capteur plus grand ou de nouvelles optiques.

, possiblement pour préparer un capteur plus grand ou de nouvelles optiques. La batterie utiliserait une structure interne en acier, plus robuste, mais aussi plus lourde que les blocs classiques.

Reste en suspens la question d’une augmentation de capacité : Apple ne l’a pas confirmée, mais une telle révision interne est souvent synonyme d’évolution de la batterie.

Apple veut aussi corriger un détail esthétique controversé

Les iPhone 17 Pro ont fait débat à cause d’un contraste très visible entre la couleur du cadre en aluminium et celle de la partie vitrée arrière. Selon la fuite, Apple compte harmoniser les teintes sur l’iPhone 18 Pro Max afin d’obtenir un rendu plus uniforme et premium.

Un lancement en deux temps, avec un invité majeur : l’iPhone pliable

Les dernières rumeurs évoquent une stratégie inédite : Apple présenterait l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max en septembre 2026, en même temps que son tout premier iPhone pliable, l’un des produits les plus attendus de la décennie. Les modèles iPhone 18 « classiques » et l’iPhone 18e, eux, seraient repoussés au début 2027.

Quant au nouvel iPhone Air, initialement prévu sur la même période, il serait désormais repoussé sans nouvelle échéance, après un accueil tiède de la première génération.

Apple fait-elle le bon choix en assumant un iPhone plus massif ?

Si Apple s’appuie sur l’échec relatif de l’iPhone Air pour conclure que les utilisateurs privilégient la puissance à la légèreté, la conclusion semble discutable. L’iPhone Air décevait surtout parce qu’il avait fait trop de compromis pour un prix élevé, pas parce qu’il était trop fin.

De nombreux utilisateurs se plaignaient déjà du poids des modèles Pro Max. L’idée d’un iPhone encore plus massif risque d’en rebuter plus d’un, surtout pour un téléphone pensé pour un usage quotidien à une main.

Apple semble prête à accentuer sa frontière entre les modèles « Pro » et les autres, quitte à proposer un smartphone plus lourd pour accueillir des technologies nouvelles. C’est une stratégie compréhensible sur le plan technique, mais risquée du point de vue de l’ergonomie.

Un iPhone trop massif pourrait décourager une partie des utilisateurs, surtout ceux déjà lassés du poids des modèles Pro Max. Mais si Apple réussit à offrir une autonomie record, une photo nettement améliorée et une intégration impeccable du Face ID sous l’écran, le compromis pourrait séduire.

Tout dépendra, comme toujours chez Apple, de la sensation réelle en main… et des bénéfices visibles au quotidien.