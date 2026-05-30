Apple préparerait une évolution photo majeure pour l’iPhone 18 Pro : un objectif à ouverture variable. Selon Ming-Chi Kuo, ce nouveau module coûterait environ 50 % plus cher que celui utilisé sur les modèles Pro actuels.

L’ouverture variable permettrait d’ajuster physiquement la quantité de lumière entrant dans le capteur. En théorie, cela offrirait plus de contrôle sur l’exposition, la profondeur de champ et certains rendus vidéo.

La rumeur revient depuis plusieurs mois, et la chaîne d’approvisionnement aurait déjà commencé à se préparer, avec Sunny Optical parmi les fournisseurs clés.

iPhone 18 Pro : Un bénéfice surtout pour les utilisateurs avancés

Pour le grand public, l’impact pourrait rester limité. L’iPhone produit déjà une grande partie de son rendu photo via le traitement logiciel, le HDR et le mode Portrait.

L’ouverture variable parlera surtout aux vidéastes, créateurs et utilisateurs qui veulent davantage de contrôle optique réel. Pour les autres, la différence pourrait être moins évidente qu’un meilleur zoom, une meilleure autonomie ou une vraie baisse de prix.

Le risque d’un iPhone Pro encore plus cher

La vraie question est donc commerciale. Si Apple absorbe le surcoût, l’iPhone 18 Pro pourrait conserver son prix. Mais dans un contexte de hausse généralisée des composants, ajouter un module photo plus coûteux rend l’équation plus délicate.

Apple semble vouloir remettre du matériel au cœur de la photo mobile, là où l’industrie parle surtout d’IA. Reste à savoir si les utilisateurs accepteront de payer plus pour une innovation que beaucoup ne verront peut-être pas au quotidien.