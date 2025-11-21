Accueil » Honor Robot Phone : le prototype le plus fou de l’année vient d’apparaître

Honor Robot Phone : le prototype le plus fou de l’année vient d’apparaître

Lors de la présentation de la série Magic 8 le mois dernier, Honor avait brièvement teasé un concept étrange baptisé Robot Phone, annoncé pour une première apparition au MWC 2026.

Mais contre toute attente, Honor a décidé de montrer son prototype plus tôt que prévu — et il est encore plus surprenant en vrai.

Honor dévoile le Robot Phone en avant-première

Durant son User Carnival en Chine, Honor a exposé plusieurs unités du Robot Phone sous vitrine. Les photos relayées sur Weibo confirment un design qui mélange smartphone classique… et robotique miniature.

Les prototypes affichés étaient présentés en noir, blanc et or, avec selon les versions :

un dos en verre façon iPhone 17 Pro,

ou une finition simili-cuir.

L’ensemble repose sur un châssis métallique et un énorme module photo — mais ce n’est pas la taille qui surprend. C’est ce qu’il fait.

Un appareil photo monté sur… un bras robotisé

Au dos du téléphone, le capteur principal est fixé sur un bras mécanique motorisé intégré dans le châssis. En position fermée : il se comporte comme un appareil photo classique. En position ouverte : l’ensemble bascule vers le haut et devient une mini-gimbal intégrée.

Cela permet des usages impossibles sur un smartphone traditionnel :

Selfies avec le capteur principal : Sans retourner le téléphone. Le bras fait pivoter le module pour vous filmer directement.

Suivi automatique de sujet : Posé sur une table ou glissé dans une poche, le téléphone tourne physiquement son capteur pour vous garder dans le cadre.

Vidéo ultra-stabilisée : La gimbal mécanique compense les mouvements, comme une mini-station DJI intégrée.

Star-tracking: suivre les étoiles : L’un des modes les plus fascinants. Pour des poses longues nocturnes, le bras ajuste lentement la caméra afin de compenser la rotation du ciel. Aucun autre smartphone ne fait cela aujourd’hui.

Et oui, c’est aussi bizarre et brillant que ça en a l’air.

Et l’IA dans tout ça ?

Honor a accompagné la première annonce d’un teaser très anthropomorphique, où le Robot Phone était présenté comme un « compagnon émotionnel capable de sentir, s’adapter et évoluer ».

Une promesse marketing probablement très exagérée — mais liée au fait que l’IA pilote les mouvements du module photo.

En l’état, impossible de dire si Honor prévoit une sortie commerciale réelle, ou une simple démonstration technologique destinée à attirer l’attention sur sa gamme AI-first.

Une sortie… très incertaine

Honor n’a confirmé aucun lancement mondial. Même s’il sort, il est pour l’instant quasi certain que le Robot Phone resterait exclusif à la Chine.

La marque avait annoncé une première démonstration pour le MWC 2026. Finalement, les prototypes arrivent plusieurs mois à l’avance — signe que le projet est plus avancé que prévu, ou que Honor teste la réaction du public.

Un prototype fascinant, mais…

Soyons francs : Le Robot Phone est l’un des concepts les plus ambitieux qu’on ait vus depuis des années. Et ces prototypes en vitrine rendent tout cela un peu plus crédible qu’un simple teaser d’IA façon Pixar.

Mais, le mécanisme motorisé est volumineux, la durabilité reste une grande inconnue, et l’idée d’un « téléphone-gimbal émotionnel » relève encore de la science-fiction.

Cela dit… J’ai très envie de l’essayer une fois qu’une unité fonctionnelle pointera le bout de son bras robotisé.