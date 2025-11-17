Accueil » iPhone Air 2 : pas de révolution visuelle, mais une cure d’efficacité pour sauver son plus grand défaut

Apple prépare déjà la suite de son iPhone ultra-fin. Selon Mark Gurman, l’iPhone Air 2 arrivera au printemps 2027, soit environ six mois plus tard que prévu. Le projet n’est donc pas annulé, simplement décalé — et surtout, il suit un rythme très différent de celui des iPhone traditionnels.

L’iPhone Air 2 ne devrait pas miser sur un design plus fin ou une silhouette futuriste. Selon la source, Apple prépare une évolution bien plus stratégique : l’arrivée d’une puce gravée en 2 nanomètres. Et, cette transition n’a qu’un objectif — corriger le talon d’Achille du premier modèle : l’autonomie.

L’iPhone Air n’a jamais été pensé comme un modèle annuel

Depuis le début, Apple refuse de l’inscrire dans le cycle classique des iPhone numérotés. C’est la raison pour laquelle le premier modèle n’a jamais été baptisé « iPhone 17 Air ». L’appareil joue dans une autre catégorie : celle des produits expérimentaux qu’Apple utilise pour tester des matériaux, des composants miniaturisés et des technologies destinées à ses futurs modèles — en particulier le fameux iPhone pliable.

Les performances commerciales médiocres n’ont donc pas surpris Apple. La marque visait une part modeste de 6 à 8 % des ventes, comparable à l’iPhone 16 Plus, et savait que son extrême finesse s’accompagnait de concessions visibles : autonomie plus faible, chauffe plus rapide et un module photo en retrait.

Malgré une place en première ligne lors du keynote de septembre, l’iPhone Air a rapidement disparu des campagnes marketing, comme ce fut le cas pour l’iPhone mini.

La grande priorité : corriger l’autonomie avec une puce… jamais vue sur iPhone

Pour cette deuxième génération, Apple ne prévoit pas de revoir entièrement le design. L’objectif n’est pas de le rendre encore plus fin, mais de résoudre son problème le plus criant : l’endurance.

Le deuxième iPhone Air sera donc centré sur les entrailles, pas la coque.

Pourquoi le passage au 2 nm change tout ?

L’iPhone Air 2 devrait inaugurer la première puce Apple gravée en 2 nm. Le choix d’une puce 2 nm n’est pas un simple chiffre marketing. C’est un véritable saut générationnel. Ce saut technologique majeur qui promet des gains d’efficacité considérables.

Une gravure plus fine permet d’intégrer davantage de transistors dans la même surface, ce qui ouvre deux voies : plus de puissance, ou une consommation nettement réduite. Et dans le cas de l’iPhone Air, Apple choisit clairement la seconde.

L’espace interne étant limité, impossible d’intégrer une batterie beaucoup plus grande. La seule solution logique, c’est de faire en sorte que le processeur consomme moins pour accomplir les mêmes tâches. Avec un SoC 2 nm, l’iPhone Air 2 pourrait offrir plusieurs heures de batterie supplémentaires sans toucher à son design ultrafin.

En outre, Apple envisagerait aussi d’ajouter un second capteur photo dédié à l’ultra-grand-angle, histoire de réduire l’écart avec les modèles Pro, sans alourdir ni épaissir l’appareil.

Un Air qui prépare l’avenir… plus qu’il ne cherche à dominer le présent

En interne, Apple utilise clairement l’iPhone Air comme terrain d’expérimentation. Les matériaux, la finesse de l’assemblage, la réduction des composants, les batteries compressées : tout cela sert à rôder la chaîne d’approvisionnement et les processus nécessaires à l’iPhone pliable, dont le prototype partage justement une bonne partie de ce travail d’ingénierie.

L’iPhone Air 2 s’inscrit donc parfaitement dans cette logique. Il ne vise pas à devenir le nouvel iPhone incontournable, mais à assurer la transition vers une nouvelle catégorie de produits — et à prouver que finesse et autonomie peuvent enfin coexister.

À mes yeux, c’est la meilleure décision qu’Apple pouvait prendre. En recentrant l’iPhone Air 2 sur l’autonomie plutôt que sur de nouveaux artifices esthétiques, Apple montre qu’elle veut transformer l’Air en un vrai produit viable, pas seulement un exercice d’ingénierie.