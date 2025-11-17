Accueil » iPhone Air : le vrai rôle est de préparer la chaîne d’approvisionnement

L’iPhone Air est un objet fascinant : ultrafin, ambitieux, élégant… mais ses ventes, elles, n’ont jamais décollé. D’après Mark Gurman, cela n’a pourtant rien d’un accident.

Dans sa newsletter Power On, l’analyste affirme que l’iPhone Air n’a jamais été pensé comme un produit grand public capable d’écraser les ventes, mais comme une sorte d’échauffement — un « technology exercise » destiné à préparer l’arrivée du tout premier iPhone pliable.

Un iPhone Air conçu pour… ne pas cartonner

Selon Gurman, Apple savait parfaitement que l’iPhone Air, avec tous les compromis qu’impose son extrême finesse, n’allait pas mieux se vendre que les modèles Plus qu’il remplace.

Le but n’était pas de créer un best-seller, mais de lancer le produit un an avant le futur iPhone pliable, alias iPhone Fold, pour que ce dernier puisse bénéficier d’une chaîne d’approvisionnement déjà rodée et éviter les galères habituelles d’un lancement technologique aussi ambitieux.

En d’autres termes, l’iPhone Air n’était pas destiné à séduire les foules, mais à mettre la machine Apple en ordre de marche.

C’est la supply chain — pas le public — que l’iPhone Air prépare

Gurman insiste sur un point : c’est la chaîne de production qu’Apple prépare avec l’iPhone Air, pas les utilisateurs. Le futur iPhone pliable devra utiliser les mêmes matériaux ultrafins, la même batterie compacte, les mêmes méthodes de miniaturisation que l’iPhone Air.

En commercialisant ce dernier un an avant, Apple donne à ses partenaires le temps nécessaire pour monter en cadence.

Cela explique aussi pourquoi tant de rumeurs évoquent un abandon de Face ID sur l’iPhone pliable : les capteurs 3D sont bien trop volumineux pour tenir dans un châssis ultrafin une fois déplié. Apple envisagerait donc de revenir à Touch ID — un choix qui fera probablement débat, mais qui a sa logique industrielle.

Au fond, l’idée est simple : l’iPhone Air marche pour que l’iPhone pliable puisse courir.

Un pliable Apple déjà en retard sur Samsung ?

Malgré l’excitation autour de ce futur modèle, beaucoup d’inconnues subsistent. Les premières fuites décrivent un iPhone pliable déjà distancé par le Galaxy Z Fold 7… alors même qu’il devra affronter le futur Galaxy Z Fold 8 au moment de sa sortie. Il coûtera très cher, peut-être plus que n’importe quel iPhone à ce jour, et personne ne sait encore si Apple parviendra à convaincre un marché largement dominé par Samsung.

Ironie du sort : c’est justement la réussite du Fold 7 qui a relancé l’intérêt mondial pour les pliables, ouvrant un boulevard à Apple… à condition de ne pas trébucher lors de son entrée en scène.