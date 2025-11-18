Accueil » iPhone Air : ce n’est pas un retard, mais un cycle non annuel voulu par Apple

Lorsque l’iPhone Air a été dévoilé aux côtés de l’iPhone 17 Pro, beaucoup se sont demandé pourquoi Apple avait choisi ce nom plutôt qu’un classique « iPhone 17 Air ». Aujourd’hui, un rapport de Mark Gurman lève enfin le voile : ce n’est pas un hasard, mais un message très clair.

L’iPhone Air n’est pas un produit pensé pour suivre le calendrier annuel traditionnel des iPhone — et son nom est là pour le rappeler.

Un iPhone qui échappe volontairement au cycle annuel

Selon Gurman, Apple voulait éviter que le public s’attende à une mise à jour chaque année. En ne l’intégrant pas dans la famille « 17 », l’iPhone Air se retrouve placé dans la même catégorie stratégique que l’iPhone SE : un produit mis à jour seulement lorsque cela fait sens, et non pour respecter la cadence habituelle.

Cela permet aussi d’éclairer d’un nouveau jour les rumeurs affirmant que son successeur avait été « repoussé » de 2026 à 2027 à cause de ventes décevantes. Gurman affirme que cette interprétation est simplement fausse : Apple n’avait jamais prévu de deuxième iPhone Air pour 2026.

Il n’y a ni retard, ni report — juste un produit qui vit selon son propre rythme.

Un laboratoire à ciel ouvert pour préparer le futur pliable

Le rapport va plus loin : l’iPhone Air ne serait pas seulement un produit atypique, mais une sorte de prototype commercialisé. Un exercice technologique destiné à préparer Apple à un autre projet bien plus ambitieux : l’iPhone pliable.

Le téléphone utiliserait déjà de nombreuses solutions de miniaturisation et de matériaux que l’entreprise compte déployer dans son futur modèle flexible. En clair, l’Air sert davantage à mettre au point la chaîne de production qu’à conquérir le marché.

Cela explique aussi pourquoi Apple ne l’a jamais vraiment mis en avant depuis son lancement. Les ventes seraient modestes, comparable à celles de l’iPhone 16 Plus qu’il remplace — un succès d’estime, davantage qu’un succès commercial. Comme l’iPhone mini, c’est un appareil adoré par une niche passionnée… mais largement ignoré par le public mainstream qui continue de se tourner vers les modèles Pro.

⸻

🎯 Une stratégie de nommage brillante pour gérer les attentes

D’un point de vue stratégique, ce choix de nom est extrêmement malin. S’il s’était appelé « iPhone 17 Air », tout le monde aurait immédiatement anticipé un « iPhone 18 Air » l’année suivante, ce qu’Apple ne souhaitait absolument pas. Le simple fait de l’appeler « Air » fait sauter cette pression.

Cela permet à Apple d’expérimenter publiquement de nouvelles technologies — extrême finesse, miniaturisation, composants compacts — sans devoir ancrer ce modèle dans sa gamme à long terme. L’Air devient alors un produit spécial, un projet parallèle, presque une étape intermédiaire vers la vraie révolution : l’iPhone pliable.

Et dans cette optique, cette stratégie devient parfaitement logique.