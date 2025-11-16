Accueil » Pixel : l’IA va résumer vos notifications pour vous faire gagner du temps

Pixel : l’IA va résumer vos notifications pour vous faire gagner du temps

Pixel : l'IA va résumer vos notifications pour vous faire gagner du temps

Google continue d’intégrer l’intelligence artificielle à ses téléphones Pixel dans sa dernière Pixel Drop. La dernière mise à jour, disponible dès maintenant pour les Pixel 9 et modèles plus récents (à l’exception du 9a), introduit une fonctionnalité attendue : les résumés de notifications.

Cette nouveauté s’accompagne également d’améliorations dans la détection des arnaques et de nouvelles options d’édition d’images via IA dans Google Messages.

Des résumés de notifications générés par l’IA

Google s’attaque à un problème bien connu : l’avalanche de notifications. La nouvelle fonction de résumé intelligent s’appuie sur un modèle d’IA embarqué pour synthétiser automatiquement les longues conversations issues d’applications de messagerie.

Concrètement, le système analyse les messages reçus et affiche un résumé directement dans le panneau de notifications, permettant de comprendre l’essentiel sans ouvrir la conversation. Pour l’instant, cette fonctionnalité est limitée aux discussions textuelles et aux échanges longs, une approche volontairement prudente destinée à éviter les erreurs d’interprétation que l’on a pu observer dans la version équivalente d’Apple.

Google précise qu’une prochaine mise à jour, prévue en décembre, ira plus loin en classant automatiquement les notifications selon leur importance, tout en mettant en sourdine les alertes jugées secondaires.

Une meilleure protection contre les arnaques

Autre nouveauté majeure : l’extension de la détection d’arnaques. Jusqu’ici limitée aux SMS dans Google Messages, cette fonction arrive désormais sur certaines applications tierces comme Telegram et Discord. Lorsqu’un message suspect est détecté, la notification affiche un badge « Likely scam » (probable arnaque). En appuyant dessus, l’utilisateur voit s’afficher une alerte contextuelle l’invitant à la prudence.

La détection d’arnaques dans les appels s’étend également à de nouveaux pays : Royaume-Uni, Irlande, Inde, Australie et Canada. Cette option est réservée aux Pixel 9 et modèles supérieurs, sauf le 9a.

Remix de photos avec IA dans Google Messages

La mise à jour introduit aussi une touche créative : la fonction Remix dans Google Messages. Grâce à l’IA Gemini Nano, les utilisateurs peuvent désormais modifier ou réinventer des photos directement dans leurs discussions, sans passer par Google Photos.

Cette option est disponible sur tous les Pixel 6 et modèles plus récents, mais aussi sur d’autres téléphones Android dans les pays anglophones (États-Unis, Royaume-Uni, Australie, Canada, Inde, Irlande et Nouvelle-Zélande).

Google semble vouloir éviter les faux pas d’Apple dans la gestion intelligente des notifications, tout en misant sur une IA plus contextuelle et discrète, pensée pour simplifier le quotidien plutôt que le révolutionner.