iPhone Air 2 : un double module photo pour corriger les défauts du premier modèle

Bien que son avenir reste en suspens, Apple travaillerait activement sur une refonte complète de l’iPhone Air, et cette nouvelle génération pourrait enfin corriger l’un des plus grands reproches faits au premier modèle : son unique caméra arrière.

Selon un rapport de The Information, l’iPhone Air 2 devrait adopter un double module photo, tout en conservant son format ultra-fin qui avait séduit les critiques.

iPhone Air 2 : Un deuxième capteur pour rattraper le retard

Deux sources proches du dossier indiquent que les ingénieurs d’Apple testent plusieurs prototypes de l’iPhone Air 2 équipés d’un système à double caméra. L’objectif ? Améliorer la polyvalence photo sans compromettre la finesse emblématique du modèle.

Le premier iPhone Air, salué pour sa légèreté et son design minimaliste, a souffert d’un accueil commercial mitigé, principalement en raison de ses performances photo limitées.

Ajouter un second objectif — probablement un ultra grand-angle — permettrait de combler cet écart avec les iPhone 17 et 18 « classiques », tout en renforçant son positionnement premium. « Apple veut que l’iPhone Air soit perçu comme un produit léger et élégant, mais sans compromis évident », explique une source interne citée par The Information.

Production révisée et lancement repoussé

La production du modèle actuel a été réduite en raison d’une demande inférieure aux prévisions. En parallèle, Apple aurait repoussé le calendrier de sortie du futur iPhone Air 2, initialement prévu pour l’automne 2026.

Les équipes d’ingénierie viseraient désormais un lancement au printemps 2027, en parallèle des iPhone 18 et iPhone 18e. Cependant, le planning n’est pas encore définitif, le développement du châssis ultrafin et de la dissipation thermique posant toujours des défis techniques.

Apple ne lâche pas le concept Air

Malgré les ventes décevantes du premier modèle, l’iPhone Air n’est pas abandonné. Apple poursuit la collaboration avec plusieurs fournisseurs pour tester de nouvelles architectures internes, cherchant le juste équilibre entre :

Design ultrafin,

Autonomie correcte,

Et performances photo améliorées.

Ce positionnement vise à faire de l’iPhone Air « le MacBook Air des smartphones » : un appareil léger, fluide et séduisant pour le grand public, mais sans les compromis trop visibles du premier essai.

Une stratégie claire : affiner sans affaiblir

Apple semble vouloir transformer l’iPhone Air en une alternative haut de gamme plus « lifestyle » que technique — un iPhone pensé pour ceux qui privilégient l’élégance et la légèreté sans pour autant sacrifier la photo.

Cette révision du design, couplée à une mise à jour matérielle plus ambitieuse, pourrait relancer l’intérêt pour la gamme Air et repositionner le modèle entre les iPhone de base et les versions Pro.

Si le pari est réussi, l’iPhone Air 2 pourrait devenir l’un des modèles les plus séduisants de la gamme, combinant design, finesse et capacités photo dignes d’un iPhone Pro allégé.