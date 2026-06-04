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iPhone 18 Pro : la batterie progresserait à peine malgré deux capacités selon les marchés

iPhone 18 Pro : la batterie progresserait à peine malgré deux capacités selon les marchés

L’iPhone 18 Pro pourrait décevoir ceux qui espéraient un vrai bond d’autonomie. Selon une nouvelle fuite de Digital Chat Station, Apple testerait deux batteries différentes selon les régions, avec un avantage pour la version américaine.

Le modèle destiné aux États-Unis intégrerait une batterie de 4 288 mAh, tandis que la version chinoise utiliserait une cellule de 4 056 mAh.

Deux batteries selon la présence de la carte SIM

Comme sur les générations précédentes, la différence viendrait de l’absence de tiroir SIM physique sur les modèles américains. Cet espace libéré permettrait à Apple d’intégrer une batterie légèrement plus grande.

Mais, le gain resterait modeste. Par rapport à l’iPhone 17 Pro eSIM, l’augmentation ne serait que de 36 mAh. Pour la version avec SIM physique, la hausse atteindrait environ 68 mAh.

L’autonomie dépendra surtout de la puce A20 Pro

La vraie amélioration pourrait donc venir ailleurs. L’iPhone 18 Pro est attendu avec une puce A20 Pro gravée en 2 nm, censée offrir de meilleurs gains d’efficacité énergétique. Si Apple optimise correctement iOS 27, l’autonomie pourrait progresser malgré une batterie quasiment inchangée.

Apple reste prudent face aux batteries géantes chinoises

Alors que OnePlus, Xiaomi ou Honor misent sur des batteries dépassant parfois les 10 000 mAh, Apple continue de privilégier une approche plus conservatrice.

Ce choix reflète sa stratégie habituelle : optimiser l’intégration plutôt que courir après les chiffres. Mais dans un marché où l’autonomie devient un argument central, cette prudence pourrait finir par frustrer une partie des utilisateurs.