Le flop de l’iPhone Air et du Galaxy S25 Edge sonne la fin du design ultra-mince ?

Les smartphones les plus fins jamais créés de Samsung et d’Apple devaient marquer une nouvelle ère du design mobile. Au lieu de cela, le Galaxy S25 Edge et l’iPhone Air se sont transformés en déceptions commerciales, poussant plusieurs constructeurs à annuler leurs propres projets de téléphones ultrafins.

iPhone Air & Galaxy S25 Edge: Un pari esthétique… qui ne séduit pas les acheteurs

Samsung et Apple ont tous deux misé sur des modèles ultrafins en 2025 :

Galaxy S25 Edge : un flagship au design effilé, mais à l’autonomie limitée.

iPhone Air : le téléphone le plus mince jamais conçu par Apple, vanté pour son élégance et sa légèreté.

Malgré le buzz initial, les ventes sont catastrophiques. Les consommateurs semblent avoir préféré des appareils plus endurants et polyvalents, même s’ils sont un peu plus épais.

« L’iPhone Air n’a pas réussi à convaincre ni les amateurs de design ni les utilisateurs exigeant de l’endurance. C’est un produit coincé entre deux mondes », déclare un analyste du marché mobile relayé par MyDrivers.

Les marques chinoises font marche arrière

Après l’annonce du Galaxy S25 Edge, plusieurs fabricants chinois s’étaient empressés de préparer leurs propres modèles « Slim ». Parmi eux Tecno Slim, devenu le téléphone le plus fin au monde avec un écran incurvé, et plusieurs autres marques travaillaient sur des designs similaires pour 2026.

Mais, selon une nouvelle fuite, l’un de ces projets vient d’être suspendu. Le fabricant chinois aurait arrêté le développement après avoir observé les faibles ventes de l’iPhone Air sur le marché chinois. Certains prototypes chinois devaient utiliser des batteries au silicium pour compenser la perte d’autonomie, mais les annulations pourraient se multiplier si la tendance ne s’inverse pas.

Samsung abandonne déjà le « Edge »

Le Galaxy S25 Edge devait inaugurer une nouvelle génération de smartphones « effilés » chez Samsung. Pourtant, les ventes décevantes ont conduit à une réaction rapide : la plupart des sources affirment que le Galaxy S26 Edge est déjà annulé.

L’entreprise jugerait le concept trop risqué commercialement, préférant se concentrer sur ses modèles S26 classiques et Ultra, plus populaires.

Apple va-t-elle abandonner l’iPhone Air ?

Peu probable. Malgré des ventes modestes, Apple aurait encore foi en son iPhone Air. La marque considère ce modèle comme une brique stratégique : une alternative design et « aspirationnelle » au reste de la gamme.

Apple a déjà conservé des modèles peu performants, comme l’iPhone mini ou l’iPhone Plus pendant plusieurs années avant de les retirer. L’iPhone Air pourrait donc rester au catalogue au moins deux générations supplémentaires. Cependant, son avenir dépendra d’un point clé : les batteries au silicium, censées améliorer radicalement l’autonomie sans épaissir l’appareil.

Si cette technologie n’évolue pas vite, l’iPhone Air risque de suivre le même chemin que le Vision Pro : un produit innovant, mais vite oublié.

Le problème des smartphones ultrafins

Les téléphones ultrafins séduisent sur le papier, mais leur compromis technique est difficile à accepter :

Avantage Inconvénient Design ultra élégant Capacité de batterie réduite Poids plume Chauffe rapide et fragilité accrue Plus facile à glisser dans la poche Moins d’espace pour les capteurs photo ou le refroidissement Image “premium” Prix élevé sans gain fonctionnel réel

En d’autres termes, le marché ne veut pas sacrifier la performance pour la finesse. L’échec des Galaxy S25 Edge et iPhone Air envoie un message clair à toute l’industrie : le design extrême ne suffit plus à vendre un smartphone. Les utilisateurs veulent plus d’autonomie, de robustesse et d’intelligence — pas un appareil de 4 mm d’épaisseur qui se vide en une demi-journée.

En clair : les téléphones ultrafins étaient une belle idée… mais le marché a déjà tourné la page.