Accueil » Samsung augmente ses objectifs de vente de smartphones pliables de 10 %

Samsung augmente ses objectifs de vente de smartphones pliables de 10 %

Samsung augmente ses objectifs de vente de smartphones pliables de 10 %

Alors que le premier iPhone pliable approche à grands pas, Samsung redouble d’efforts pour perfectionner sa gamme Galaxy Z. Le géant coréen a relevé ses objectifs de vente et défini une feuille de route ambitieuse pour ses prochains pliables, les Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8.

Mais cette nouvelle priorité pourrait bien reléguer la future série Galaxy S26 au second plan.

Samsung : Des objectifs de vente revus à la hausse

Selon un rapport coréen, Samsung a décidé d’augmenter ses prévisions de ventes combinées pour le Galaxy Z Fold 8 et le Z Flip 8 de 10 %, soit un total visé de 6,7 millions d’unités.

Une hausse significative, surtout quand on se souvient que Samsung réduisait ses objectifs lors des générations précédentes, face à une demande jugée trop faible.

Cette confiance renouvelée découle du succès commercial des Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7, qui ont marqué un tournant dans la perception du pliable : un produit plus abouti, plus durable et désormais populaire auprès du grand public.

L’iPhone pliable comme catalyseur de l’innovation

L’arrivée imminente de l’iPhone pliable d’Apple semble avoir agi comme un électrochoc. Samsung, longtemps critiqué pour avoir ralenti le rythme d’innovation sur ses smartphones portables, a désormais retrouvé son esprit de compétition.

Le rapport indique que les améliorations du Galaxy Z Fold 7 « ne sont qu’un début ».

Pour le Galaxy Z Fold 8, Samsung vise un design encore plus fin et plus léger, tout en renforçant la charnière et la résistance de l’écran. De son côté, le Galaxy Z Flip 8 profitera d’un raffinement global, avec des matériaux plus robustes et une interface mieux adaptée à son format compact.

Samsung considère désormais que la série Flip détient un énorme potentiel commercial, notamment auprès du public jeune et féminin, plus sensible au design et à la portabilité.

Le revers de la médaille : la série Galaxy S26 en retrait

Mais cette stratégie centrée sur les pliables pourrait avoir un prix. Alors que les Galaxy Z Fold 8 et Flip 8 bénéficient d’investissements massifs, la série Galaxy S26 semble, elle, reléguée au second plan.

Les premières fuites laissent penser à un manque d’évolution marquante pour le design ou les performances photo. Même le Galaxy S26 Ultra, pourtant le modèle phare, ne devrait bénéficier que d’améliorations mineures.

« J’espère que Samsung recommencera à soigner sa série S dès le Galaxy S27″, commente l’analyste du rapport, « tout en continuant à perfectionner ses foldables ».

Les utilisateurs réclament notamment des batteries plus grandes, un design plus original et un retour à la finition haut de gamme qui faisait autrefois la force de la gamme S.

Une stratégie risquée mais visionnaire

En pariant sur les smartphones pliables, Samsung cherche à s’imposer face à Apple avant que l’iPhone Fold ne débarque. C’est un pari audacieux : la marque consolide son leadership sur un marché en forte croissance, mais prend le risque de laisser ses modèles classiques stagner.

Cependant, si les rumeurs sont exactes, le Galaxy Z Fold 8 pourrait bien devenir le pliable le plus fin et le plus performant jamais conçu, tandis que le Galaxy Z Flip 8 viserait à devenir un best-seller plus accessible.

Une bataille pliable avant l’heure

Samsung semble prête à accélérer la transition vers une ère « post-smartphone classique », où les appareils pliables deviennent le nouveau standard premium.

Mais pour que cette stratégie fonctionne, il faudra veiller à ne pas sacrifier l’excellence de la série Galaxy S, toujours symbole du savoir-faire historique de la marque.

Trop de focus sur les pliables, et Samsung risque de perdre une partie de sa base fidèle. Mais s’il réussit à équilibrer les deux gammes, il pourrait bien devancer Apple une fois encore sur le terrain de l’innovation matérielle.