iPhone Fold : Apple prépare son premier iPhone pliable pour 2026, un iPad pliable attendu en 2028

L’attente touche à sa fin : selon une nouvelle note de l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple lancera son premier iPhone pliable en 2026. Un pari ambitieux qui pourrait bouleverser le marché des smartphones pliables, aujourd’hui dominé par Samsung et Huawei.

L’iPad pliable, lui, suivra en 2028 avec une version pliable de grande taille.

Un iPhone Fold attendu dès 2026

D’après Ming-Chi Kuo, l’iPhone Fold utilisera du verre ultra-mince (UTG), fourni par Corning, tandis que la société taïwanaise GIS prendra en charge la découpe, l’inspection et le packaging. Cette technologie est deux à quatre fois plus coûteuse que celle des verres classiques, mais elle garantit finesse et résistance.

Apple semble confiante : ses prévisions de ventes passent désormais à 8 à 10 millions d’unités en 2026 et 20 à 25 millions en 2027. Des chiffres impressionnants, surtout comparés aux ventes combinées des Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6, qui atteignaient à peine 5 millions d’unités fin 2024.

Un iPad pliable prévu pour 2028

Après l’iPhone, Apple s’attaquera au marché des tablettes pliables. Le premier iPad Fold devrait voir le jour en 2028. Là encore, GIS sera responsable du traitement du verre UTG. Mais en raison de la taille de l’écran, les coûts de production seront encore plus élevés.

Apple reste prudente : les expéditions sont estimées entre 500 000 et 1 million d’unités la première année, bien loin des prévisions de l’iPhone Fold. Avec un prix élevé et un format moins portable, cet iPad pliable risque de rester un produit de niche.

Vision Air : le casque plus léger et abordable

En parallèle, Apple développe un casque de réalité mixte plus accessible : le Vision Air, prévu pour 2027. Il sera plus léger que le Vision Pro et devrait coûter moins cher. GIS interviendra encore, cette fois comme fournisseur exclusif des lentilles Pancake.

Apple espère expédier environ un million d’unités la première année, un chiffre bien supérieur aux ventes du Vision Pro, qui peinent à franchir la barre des 400 000 exemplaires.

Apple veut dominer le marché pliable

Avec un iPhone pliable prévu pour 2026, un iPad pliable en 2028 et un Vision Air en 2027, Apple trace une feuille de route ambitieuse. Si les prévisions se confirment, l’iPhone Fold pourrait à lui seul dépasser les ventes mondiales de tous les autres pliables dès sa première année. Reste à savoir si les utilisateurs seront prêts à adopter ces produits premium… et à quel prix.