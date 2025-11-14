WhatsApp s’ouvre (enfin) aux applications tierces en Europe !

C’est une petite révolution pour WhatsApp… et une grosse victoire pour l’Union européenne. Meta vient d’annoncer que la messagerie va bientôt permettre à des services tiers d’envoyer des messages directement à WhatsApp, comme l’impose le Digital Markets Act (DMA).

Le déploiement commencera “dans les mois à venir” et se fera sans compromis sur le chiffrement de bout en bout.

Et comme dans tout début d’ère, les premiers partenaires sont… surprenants : BirdyChat et Haiket. Deux messageries quasiment inconnues du grand public, mais c’est précisément le but de la DMA : casser les monopoles et « égaliser le terrain » pour permettre à de plus petits acteurs d’exister face aux géants.

Comment fonctionnera la messagerie tierce dans WhatsApp ?

Les utilisateurs européens verront bientôt apparaître une nouvelle option dans les paramètres leur expliquant comment activer l’interopérabilité.

Quelques points clés :

L’intégration fonctionnera sur WhatsApp iOS et Android, mais pas sur ordinateur, ni sur WhatsApp Web, ni sur tablette.

Seuls les comptes WhatsApp associés à un numéro situé dans une région couverte par le DMA pourront l’utiliser.

Une fois activé, un utilisateur WhatsApp pourra recevoir des messages d’une autre app… tout en restant dans WhatsApp.

Les contenus compatibles incluent : textes, photos, vidéos, messages vocaux et documents.

Meta insiste sur un point essentiel : les apps tierces devront utiliser un chiffrement équivalent à l’E2EE de WhatsApp. Meta ne pourra donc pas lire les messages en transit — ce qui évite la fragmentation de la sécurité.

Mais attention : « les apps tierces pourraient gérer vos données différemment »

Meta prévient déjà : « Les applications tierces pourraient traiter vos données différemment ». Un message qui sonne presque comme une mise en garde subtile. Car même si la DMA oblige WhatsApp à ouvrir sa plateforme, Meta tient à rappeler que :

ces apps ne sont pas de WhatsApp

elles peuvent avoir des pratiques de confidentialité moins strictes

l’utilisateur reste responsable de ce qu’il active

En d’autres termes : oui, l’interopérabilité arrive… mais Meta veut que vous réfléchissiez avant d’accepter la demande d’un service inconnu.

Pourquoi c’est important ?

Avec cette ouverture forcée, l’Europe met la pression sur les géants pour casser les écosystèmes fermés. C’est la même logique qui obligera Apple à ouvrir iMessage aux autres messageries, à son App Store à accepter des boutiques concurrentes et à Android et iOS à faciliter l’installation d’applications alternatives.

Pour WhatsApp, cette interopérabilité est un changement majeur. La messagerie a toujours fonctionné sur un modèle 100 % fermé : pour parler à quelqu’un, il faut qu’il soit… sur WhatsApp.

Demain, cela ne sera plus forcément le cas.