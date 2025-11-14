WhatsApp s’ouvre (enfin) aux applications tierces en Europe !

C’est une petite révolution pour WhatsApp… et une grosse victoire pour l’Union européenne. Meta vient d’annoncer que la messagerie va bientôt permettre à des services tiers d’envoyer des messages directement à WhatsApp, comme l’impose le Digital Markets Act (DMA).
Le déploiement commencera “dans les mois à venir” et se fera sans compromis sur le chiffrement de bout en bout.
Et comme dans tout début d’ère, les premiers partenaires sont… surprenants : BirdyChat et Haiket. Deux messageries quasiment inconnues du grand public, mais c’est précisément le but de la DMA : casser les monopoles et « égaliser le terrain » pour permettre à de plus petits acteurs d’exister face aux géants.
Comment fonctionnera la messagerie tierce dans WhatsApp ?
Les utilisateurs européens verront bientôt apparaître une nouvelle option dans les paramètres leur expliquant comment activer l’interopérabilité.
Quelques points clés :
- L’intégration fonctionnera sur WhatsApp iOS et Android, mais pas sur ordinateur, ni sur WhatsApp Web, ni sur tablette.
- Seuls les comptes WhatsApp associés à un numéro situé dans une région couverte par le DMA pourront l’utiliser.
- Une fois activé, un utilisateur WhatsApp pourra recevoir des messages d’une autre app… tout en restant dans WhatsApp.
Les contenus compatibles incluent : textes, photos, vidéos, messages vocaux et documents.
Meta insiste sur un point essentiel : les apps tierces devront utiliser un chiffrement équivalent à l’E2EE de WhatsApp. Meta ne pourra donc pas lire les messages en transit — ce qui évite la fragmentation de la sécurité.
Mais attention : « les apps tierces pourraient gérer vos données différemment »
Meta prévient déjà : « Les applications tierces pourraient traiter vos données différemment ». Un message qui sonne presque comme une mise en garde subtile. Car même si la DMA oblige WhatsApp à ouvrir sa plateforme, Meta tient à rappeler que :
- ces apps ne sont pas de WhatsApp
- elles peuvent avoir des pratiques de confidentialité moins strictes
- l’utilisateur reste responsable de ce qu’il active
En d’autres termes : oui, l’interopérabilité arrive… mais Meta veut que vous réfléchissiez avant d’accepter la demande d’un service inconnu.
Pourquoi c’est important ?
Avec cette ouverture forcée, l’Europe met la pression sur les géants pour casser les écosystèmes fermés. C’est la même logique qui obligera Apple à ouvrir iMessage aux autres messageries, à son App Store à accepter des boutiques concurrentes et à Android et iOS à faciliter l’installation d’applications alternatives.
Pour WhatsApp, cette interopérabilité est un changement majeur. La messagerie a toujours fonctionné sur un modèle 100 % fermé : pour parler à quelqu’un, il faut qu’il soit… sur WhatsApp.
Demain, cela ne sera plus forcément le cas.