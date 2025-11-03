Accueil » iPhone pliable : Apple commence à stocker les composants pour un lancement fin 2026

Après des années de rumeurs et de prototypes en coulisse, Apple semble enfin passer à la vitesse supérieure pour son tout premier iPhone pliable, dont la sortie serait prévue pour la fin 2026.

Un nouveau rapport provenant du leaker chinois Fixed Focus Digital sur Weibo affirme que la firme de Cupertino constitue actuellement des stocks de composants clés, signe que le projet est désormais en phase de préproduction.

Apple stocke des composants pour son iPhone pliable

Selon cette fuite, Apple aurait commencé à accumuler des pièces essentielles nécessaires à la fabrication de son futur iPhone pliable. Le leaker ne précise pas exactement lesquelles, mais il s’agirait probablement d’écrans OLED pliables, un châssis en titane, ou encore des charnières mécaniques spécialement conçues pour résister à des milliers de pliages.

Ce genre d’étape précède habituellement la production de masse : Apple sécurise les pièces dont les délais de fabrication sont longs ou les taux d’échec élevés, afin de limiter les risques de retard lors du lancement.

Un lancement visé pour fin 2026

D’après les dernières informations, l’iPhone pliable ferait partie de la série iPhone 18, et pourrait être présenté en septembre 2026 lors du traditionnel événement Apple.

Le modèle adopterait un format « livre », similaire au Galaxy Z Fold de Samsung, plutôt qu’un design à clapet avec :

Écran externe : 5,5 pouces, utilisable comme un iPhone classique.

Écran interne pliable : 7,8 pouces, proche d’un petit iPad mini une fois ouvert.

Une conception sans pli visible ?

L’un des points les plus prometteurs concerne la suppression du pli visible sur l’écran — ce fameux creux au centre de l’écran pliable. Selon plusieurs sources de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, la société aurait mis au point une technologie d’écran sans pli perceptible, une première dans l’univers des smartphones pliables.

Une conception premium et ultra-fine

L’analyste Jeff Pu mentionne un châssis hybride titane/aluminium, tandis que Ming-Chi Kuo évoque l’utilisation de Liquidmetal — un matériau à mémoire de forme, très résistant — pour la charnière. Si les rumeurs d’une épaisseur de 4,5 mm se confirment, ce serait le smartphone pliable le plus fin du marché, devant les modèles d’Oppo ou de Honor.

Nombreux sont les utilisateurs d’iPhone qui attendent un pliable signé Apple avant de renouveler leur appareil. L’idée d’un écran plus grand sans sacrifier la portabilité séduit, surtout si la marque réussit à éliminer les défauts des modèles actuels (pli visible, fragilité, prix excessif).

Après des années de prudence, Apple semble enfin prête à entrer dans l’ère des smartphones pliables. Si l’entreprise parvient à concilier esthétique, durabilité et innovation technique, le premier iPhone Fold pourrait redéfinir le segment premium — et faire de 2026 l’année du pliable Apple.

En clair : si vous attendiez « le bon moment » pour changer d’iPhone… le pliable pourrait bien être celui-là.