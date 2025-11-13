Accueil » Galaxy S26 Ultra : une RAM plus rapide pour des clichés nocturnes sans délai ni flou

Selon le leaker Ice Universe, le Galaxy S26 Ultra de Samsung bénéficiera d’un bond technologique majeur grâce à sa mémoire LPDDR5X capable d’atteindre 10,7 gigabits par seconde (Gb/s).

Une amélioration qui, loin de se limiter aux performances générales, aurait un impact direct et considérable sur les capacités photo et vidéo du smartphone.

Une RAM plus rapide, un traitement d’image révolutionné

Le Galaxy S25 Ultra utilisait une génération précédente de mémoire atteignant 8,5 Gbps. En franchissant la barre des 10,7 Gb/s, le Galaxy S26 Ultra pourra transférer les données photo et vidéo nettement plus vite vers son processeur d’image.

Résultat : des captures plus rapides, un traitement allégé et une gestion plus fluide des algorithmes IA complexes.

« La nouvelle RAM du Galaxy S26 Ultra accélère toutes les étapes du pipeline photo, du déclenchement à la sauvegarde du fichier RAW », précise Ice Universe.

Galaxy S26 Ultra : Des photos nocturnes plus nettes et sans délai

Les clichés de nuit, souvent plus longs à traiter (jusqu’à deux secondes sur le S25 Ultra), profiteront pleinement de cette vitesse accrue. Les modèles IA d’amélioration de la luminosité pourront s’exécuter plus rapidement, réduisant le risque de flou dû aux mouvements et produisant des images plus propres, plus détaillées et mieux exposées.

Un coup de boost pour la vidéo 8K et le 4K à 120 fps

Grâce à cette bande passante élargie, le Galaxy S26 Ultra pourra enregistrer des vidéos 8K ou 4K à 120 images/seconde sans perte de données, éviter les micro-coupures lors des captures prolongées, et changer d’objectif instantanément pendant l’enregistrement.

Les flux de données issus des capteurs seront traités en continu, garantissant des transitions fluides et des rendus HDR plus stables.

Prévisualisation plus fidèle et export RAW accéléré

L’écran du Galaxy S26 Ultra affichera désormais des aperçus plus précis, car les données de l’image seront transférées en temps réel.

L’export de fichiers RAW sera jusqu’à 30 % plus rapide, un gain de temps précieux pour les photographes qui retouchent leurs images en post-production.

Astro, HDR et portraits plus précis

Le mode Astro (photographie du ciel nocturne) bénéficiera lui aussi d’un temps de fusion d’images réduit, tout comme le traitement HDR vidéo, désormais plus rapide et plus précis. Même le flou de profondeur des portraits gagnera en réalisme, grâce à un calcul plus précis des distances et des contours.

Cette mémoire LPDDR5X n’apporte pas qu’un surcroît de vitesse : elle est aussi jusqu’à 15 % plus efficace. Cela se traduira par une réduction de la chauffe lors de longues sessions photo ou vidéo, une meilleure autonomie, et moins de throttling (baisse automatique de performance).

En clair, le téléphone pourra maintenir un niveau de performance constant, même sur des tournages prolongés.

Un atout crucial face à un matériel photo quasi inchangé

Le Galaxy S26 Ultra ne devrait intégrer qu’un seul nouveau capteur photo par rapport à son prédécesseur. Dans ce contexte, l’amélioration de la mémoire devient un levier majeur pour améliorer la qualité d’image sans refonte matérielle.

Entre la RAM à 10,7 Gb/s, la nouvelle Adaptive Pixel Technology et le curseur de vitesse de mise au point attendu dans l’appareil photo, Samsung semble miser sur l’optimisation logicielle et la puissance de calcul pour dépasser le S25 Ultra.

Même sans révolution matérielle, le Galaxy S26 Ultra pourrait marquer une évolution majeure de la photographie computationnelle. Avec une RAM plus rapide, un traitement IA plus fluide et une meilleure stabilité, Samsung prouve que la performance mémoire peut désormais faire autant pour la photo qu’un nouveau capteur.