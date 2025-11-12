Accueil » Huawei Mate 80 aura le même processeur Kirin 9030 que le modèle Pro

Huawei s’apprête à créer la surprise avec le Mate 80, et cette fois, ce n’est pas seulement son design qui fera parler de lui. Selon une nouvelle fuite publiée sur Weibo par le leaker @SuperDimensional, le Mate 80 standard pourrait bénéficier du même processeur Kirin 9030 5G que les modèles haut de gamme de la série — une première pour Huawei.

Mate 80 : Un vrai bond de puissance pour le modèle standard

Traditionnellement, Huawei réserve ses puces les plus avancées (séries Kirin 8 et 9) aux versions Pro et Pro+ de ses smartphones Nova, Pura et Mate. Le modèle « standard » utilise généralement un processeur déjà existant, ce qui limite son attrait pour les utilisateurs exigeants.

Mais cette année, la marque semble prête à changer de stratégie : le Huawei Mate 80 standard pourrait enfin profiter du Kirin 9030, une puce 5G haut de gamme conçue en interne, et également attendue sur les variantes Mate 80 Pro et Mate 80 Pro+.

Si cela se confirme, cela ferait du Mate 80 « de base » un vrai flagship accessible, combinant performances de pointe, connectivité 5G complète et IA embarquée.

Kirin 9030 : un SoC maison de nouvelle génération

Le Kirin 9030 devrait être gravé selon un procédé de 5 nm optimisé, conçu par SMIC, et offrir :

Un CPU plus rapide et plus efficace énergétiquement que le Kirin 9010,

Une puce NPU améliorée pour les tâches d’IA locales,

Un modem 5G totalement intégré,

Et un GPU retravaillé, conçu pour rivaliser avec les Snapdragon haut de gamme.

Cette évolution confirme que Huawei continue de consolider sa souveraineté technologique, malgré les contraintes imposées par les restrictions américaines.

Sécurité et biométrie : retour de la reconnaissance faciale 3D

Le Mate 80 standard devrait également conserver la reconnaissance faciale 3D, héritée du Mate 70. Huawei semble vouloir maintenir cette fonctionnalité sur toute la gamme, un argument fort face à la concurrence, où les capteurs 3D se limitent souvent aux modèles « Ultra » ou « Pro ».

Contrairement aux premières rumeurs, tous les modèles de la série Mate 80 ne seront pas équipés d’écrans plats. Le leaker affirme que le Mate 80 standard conservera un écran plat, tandis que les Mate 80 Pro et Pro+ bénéficieront d’un écran légèrement incurvé (micro-curved), plus immersif.

Cependant, Huawei prévoirait de supprimer définitivement les écrans incurvés à partir de 2026, revenant à un design entièrement plat pour ses futurs flagships.

Calendrier de lancement pressenti

Huawei pourrait commencer le teasing officiel du Mate 80 dès le 17 novembre, avec un lancement prévu le 25 novembre 2025 en Chine. Le smartphone serait rejoint par le Mate 80 Pro, le Mate 80 Pro+ et le Mate X7 pliable, qui partageraient plusieurs éléments de design et de performance.

Si le Kirin 9030 équipe bien le Mate 80 standard, Huawei marquerait un tournant stratégique majeur : plus de compromis entre performance et accessibilité. Le modèle de base deviendrait enfin un véritable flagship, capable de rivaliser directement avec les variantes « Pro » de la concurrence, tout en restant plus abordable.

Avec ce repositionnement, le Mate 80 pourrait devenir le modèle le plus équilibré et séduisant de la série, confirmant le retour en force de Huawei sur le haut de gamme mondial.