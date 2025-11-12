Accueil » L’iPhone Pocket : la nouvelle collaboration Apple et ISSEY MIYAKE en tricot 3D

Apple surprend une fois de plus avec une collaboration pour le moins insolite. Le géant américain s’est allié à la maison de mode japonaise ISSEY MIYAKE pour créer un objet hybride entre technologie et haute couture : un iPhone Pocket entièrement réalisé en tricot 3D, pensé comme un vêtement et conçu pour être porté, étiré et stylé.

iPhone Pocket: Un accessoire entre art et innovation textile

L’iPhone Pocket est confectionné à partir d’un unique textile tricoté en 3D, suivant la philosophie du créateur japonais baptisée « A Piece of Cloth » (« un morceau de tissu »).

Cette matière extensible, à la structure nervurée et ajourée, s’adapte à la forme de son contenu : un iPhone, une paire d’AirPods ou de petits objets du quotidien.

La maille est suffisamment fine pour laisser entrevoir l’écran du téléphone, et l’accessoire peut se porter à la main, s’attacher à un sac ou se glisser contre le corps, à la manière d’un vêtement.

Deux versions, une palette de couleurs inspirée

Apple et ISSEY MIYAKE proposent deux déclinaisons :

Version à courte sangle, déclinée en huit couleurs : lemon, mandarin, purple, pink, peacock, sapphire, cinnamon et black;

Version à longue sangle, disponible en trois teintes : sapphire, cinnamon et black.

L’ensemble du design a été pensé au Japon, en collaboration avec l’Apple Design Studio, et chaque teinte a été soigneusement calibrée pour s’harmoniser avec les différentes finitions d’iPhone.

Un objet de mode au prix Apple

C’est là que le réalisme reprend le dessus : malgré son apparente simplicité, l’iPhone Pocket est proposé à un tarif très haut de gamme.

159,95 euros pour la version à courte sangle ;

; 249,95 euros pour la version à longue sangle.

Un prix qui rappelle que, même lorsqu’il s’agit d’un bout de tissu, Apple reste Apple. Si certains y verront une œuvre de design textile, d’autres y liront une démonstration du pouvoir de la marque et de la mode de luxe à transformer un accessoire minimaliste en produit de collection.

Un lancement limité et international

L’iPhone Pocket sera disponible en édition limitée à partir du 14 novembre dans une sélection d’Apple Store et sur apple.com dans huit régions : France, Chine, Italie, Japon, Singapour, Corée du Sud, Royaume-Uni et États-Unis.

Des boutiques phares comme Apple Ginza (Tokyo), Apple Jing’an (Shanghai) ou Apple Regent Street (Londres) exposeront la collection, ses coloris et ses différentes façons de la porter.

Cette collaboration incarne parfaitement l’ADN croisé des deux marques :

Apple, maître de la mise en scène du minimalisme technologique ;

ISSEY MIYAKE, pionnier du textile futuriste et de la forme libre.

Résultat : un objet à la croisée du wearable art et du lifestyle tech, qui prouve une fois encore qu’Apple n’a pas besoin de circuits imprimés pour vendre un produit à plus de 150 euros.

Un accessoire inutile ? Peut-être. Un objet de désir ? Définitivement.