Accueil » Huawei Mate 70 Pro vs iPhone 16 Pro : Le duel des flagships

Huawei Mate 70 Pro vs iPhone 16 Pro : Le duel des flagships

Huawei Mate 70 Pro vs iPhone 16 Pro : Le duel des flagships

Avec le lancement du Huawei Mate 70 Pro, véritable concentré de technologies, une question se pose : comment se positionne-t-il face à l’iPhone 16 Pro d’Apple ? Ces deux appareils ciblent le segment premium du marché des smartphones, mais le Mate 70 Pro semble prendre l’avantage dans plusieurs domaines clés.

Voici une comparaison détaillée qui met en lumière les points forts du dernier flagship de Huawei, le Mate 70 Pro, par rapport à son concurrent signé Apple, l’iPhone 16 Pro

Mate 70 Pro : Un écran plus grand et plus lumineux chez Huawei

Le Huawei Mate 70 Pro se distingue par son écran LTPO OLED de 6,9 pouces offrant une résolution Quad HD+ et une fréquence de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz. Grâce à un dimming haute fréquence de 1440 Hz et une luminosité maximale de 2 500 nits, il propose une expérience visuelle ultra-immersive, même en plein soleil. Cet écran est également protégé par le verre Kunlun de seconde génération, réputé pour sa résistance accrue aux chutes.

En comparaison, l’iPhone 16 Pro propose un écran Super Retina XDR OLED de 6,3 pouces, avec une luminosité maximale de 2 000 nits et une protection Ceramic Shield.

Bien que l’écran d’Apple soit très performant avec la technologie ProMotion, il reste en retrait face à la taille et à la luminosité impressionnante du Mate 70 Pro.

Photographie : Huawei mise sur la polyvalence

Côté photo, le Huawei Mate 70 Pro intègre un système de caméra avancé :

Un capteur principal de 50 mégapixels avec une ouverture variable f/1.4-f/4.0, offrant un contrôle précis sur la profondeur de champ.

Un objectif macro téléphoto de 48 mégapixels avec zoom optique 4x.

Un ultra grand-angle de 40 mégapixels.

Un capteur multi-spectral de 1,5 mégapixels, conçu pour améliorer la précision des couleurs et les détails dans les ombres.

En comparaison, l’iPhone 16 Pro est équipé de :

Un capteur principal de 48 mégapixels.

Un téléobjectif de 12 mégapixels avec zoom optique 5x.

Un ultra grand-angle de 48 mégapixels.

Bien que l’iPhone excelle en photographie computationnelle et propose des fonctionnalités vidéo avancées comme l’enregistrement en 4K à 120 fps et l’Audio Spatial, il ne dispose ni de capteur multi-spectral ni d’ouverture variable, ce qui donne un avantage au Mate 70 Pro pour les passionnés de photographie.

Autonomie et recharge : un net avantage pour Huawei

Le Huawei Mate 70 Pro surpasse l’iPhone 16 Pro en termes de capacité de batterie et de vitesse de recharge. Il embarque une batterie de 5 500 mAh, compatible avec la charge rapide filaire à 100W, la recharge sans fil à 80W, et la recharge inversée à 20W. Ces caractéristiques garantissent une autonomie prolongée et une recharge complète en un temps record.

De son côté, l’iPhone 16 Pro dispose d’une batterie plus modeste de 3 582 mAh avec une charge filaire et sans fil plafonnant à 25W. Si Apple compense en partie par des optimisations logicielles, les capacités matérielles du Mate 70 Pro restent bien supérieures.

Une résistance accrue avec Huawei

Les deux smartphones sont certifiés IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière. Cependant, le Mate 70 Pro va plus loin avec une certification IP69, offrant une protection contre les jets d’eau à haute pression. Cela en fait une option plus robuste pour les utilisateurs aventureux.

Verdict : Huawei devance Apple sur plusieurs points

Bien que l’iPhone 16 Pro reste un impressionnant appareil, notamment grâce à son puissant processeur A18 Pro et son écosystème iOS, le Huawei Mate 70 Pro se démarque par ses capacités photographiques, son autonomie supérieure et sa recharge ultra-rapide. Ces atouts en font une alternative solide pour les utilisateurs à la recherche de performances élevées sans compromis.

Pour les consommateurs situés dans des régions où Huawei est disponible, le Mate 70 Pro représente un choix audacieux face à la domination traditionnelle de l’iPhone dans le segment premium. Toutefois, Apple conserve un atout majeur : des modèles compacts, une option que Huawei n’offre pas pour l’instant et n’envisage pas à court terme.