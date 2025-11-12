Apple prépare Health+, un nouvel abonnement pour un coach santé IA

Plus d’un an après avoir promis une refonte majeure de Siri, Apple n’a toujours pas lancé de fonctionnalité d’intelligence artificielle d’envergure. Pourtant, selon Mark Gurman de Bloomberg, la firme de Cupertino s’apprêterait à accélérer ses efforts dans ce domaine dès 2026, notamment avec un projet ambitieux lié à la santé : un nouvel abonnement baptisé Health+.

Un coach santé intelligent intégré à l’app Santé

Apple plancherait sur une nouvelle version de son application Santé, accompagnée d’un service payant Health+. Ce dernier intégrerait un agent conversationnel IA capable d’aider les utilisateurs à mieux gérer leur santé au quotidien.

D’après Gurman, cet assistant pourrait analyser les données de santé collectées par l’iPhone, l’Apple Watch et d’autres appareils connectés pour proposer des recommandations personnalisées, des conseils nutritionnels et même des vidéos éducatives réalisées par des experts médicaux. L’objectif serait d’accompagner les utilisateurs dans la prévention, l’alimentation et l’activité physique, tout en favorisant un mode de vie plus équilibré.

En d’autres termes, Health+ s’imposerait comme un coach santé virtuel intelligent, capable d’expliquer les causes d’un problème, de suggérer des améliorations concrètes et d’offrir un suivi en temps réel basé sur l’historique de l’utilisateur.

Une brique de plus dans la stratégie IA d’Apple

Cette nouveauté s’inscrirait dans la stratégie IA plus large d’Apple, qui accuse aujourd’hui un certain retard face à ses concurrents. Alors que Samsung multiplie les fonctionnalités Galaxy AI sur ses Galaxy S25 et que Google intègre Gemini dans ses Pixel 10, Apple reste timide dans le domaine.

La firme compte toutefois combler cet écart. En avril prochain, elle devrait lancer une nouvelle version de Siri via iOS 26.4, avec une meilleure compréhension du langage naturel. Puis, en 2026, une refonte complète du célèbre assistant vocal arriverait avec iOS 27, accompagnée d’un outil de recherche web piloté par l’IA.

Un abonnement de plus dans l’écosystème Apple ?

Le service Health+ viendrait probablement s’ajouter à la longue liste d’abonnements Apple existants : Music, TV+, Arcade, Fitness+, News+ ou encore iCloud+. Il est aussi très probable qu’il soit intégré à la formule Apple One, ce qui pourrait entraîner une hausse de prix globale.

Mais, la multiplication de ces services interroge déjà certains utilisateurs : l’épuisement lié aux abonnements gagne du terrain. Beaucoup estiment que Apple devra offrir une valeur ajoutée très claire pour convaincre les clients de payer pour Health+, surtout si l’application Santé classique reste gratuite.

Vers une IA maison, inspirée de Gemini

Pour donner vie à ce nouvel écosystème, Apple préparerait son propre modèle d’intelligence artificielle, inspiré de Gemini, qu’elle pourrait même co-développer avec Google. Selon Bloomberg, Apple verserait près d’un milliard de dollars par an à Google pour bénéficier de sa technologie, tout en construisant ses propres solutions internes à long terme.

Si ce projet voit le jour, Apple pourrait devenir un acteur majeur du bien-être numérique, combinant les capteurs de l’Apple Watch, les données de Santé et un moteur d’IA capable d’interpréter et contextualiser toutes ces informations.

En clair, si Apple parvient à rendre Health+ réellement intelligent et pertinent, l’entreprise pourrait transformer l’iPhone et l’Apple Watch en véritables assistants médicaux personnels. Mais si le service se résume à un simple chatbot payant de plus, il risque bien de rejoindre la longue liste des abonnements qu’on oublie de renouveler.