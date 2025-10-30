Accueil » Huawei Mate X7 : le prochain smartphone pliable se précise avant son lancement en novembre

Huawei Mate X7 : le prochain smartphone pliable se précise avant son lancement en novembre

Huawei prépare un mois de novembre chargé. Et, Huawei s’apprête à frapper fort sur le marché des smartphones pliables. Selon le célèbre leaker Digital Chat Station, la marque chinoise prévoit de dévoiler le Huawei Mate X7 en novembre, probablement aux côtés de la très attendue série Mate 80.

Le futur modèle promet d’allier design ultrafin, puissance maison et innovations photo. D’après la source, le Mate X7 — connu en interne sous le nom de code Delphi — entre déjà dans sa phase finale de test.

Écran et design : plus fin, plus léger, plus immersif

Le Huawei Mate X7 serait équipé d’un écran pliable de 7,95 pouces avec une résolution proche du 2K. Il utiliserait plusieurs technologies de pointe :

COE (Colour-on-Encapsulation) pour des couleurs plus riches et un meilleur contraste,

LTPO (Low Temperature Polycristalline Oxide) pour un taux de rafraîchissement adaptatif et une meilleure autonomie,

UTG (Ultra-Thin Glass) pour une surface plus résistante et un pli plus fluide.

Huawei viserait un design encore plus fin et plus léger que celui du Mate X6, tout en améliorant la solidité de la charnière et l’expérience tactile.

Performances : Kirin 9030 à l’intérieur

Sous le capot, le Mate X7 embarquerait la puce Kirin 9030, déjà attendue sur le Mate 80 Pro. Ce processeur de nouvelle génération promet des gains notables en efficacité énergétique et en traitement IA.

Côté autonomie, la marque viserait une batterie d’environ 5 500 mAh, une belle prouesse pour un pliable de ce gabarit.

Photo : Huawei vise l’excellence mobile

Le constructeur testerait deux configurations de capteur principal :

un capteur 50 mégapixels de 1/1,56 »,

ou un capteur 50 mégapixels de 1/1,3 », tous deux dotés d’une ouverture variable physique.

S’y ajouteraient un téléobjectif périscope de 50 mégapixels avec mode macro, et un capteur multispectral pour des couleurs plus naturelles et une meilleure gestion de la lumière.

Huawei continue donc de capitaliser sur son expertise en photographie mobile, déjà saluée sur le Pura 80 Ultra.

Coloris et lancement

Le Mate X7 serait disponible en cinq coloris élégants : Obsidian Black, Phantom Purple, Cosmic Red, Cloud Blue et Cloud White. Son lancement est prévu en novembre 2025, probablement aux côtés du Mate 80 Pro, pour une présentation commune axée sur puissance et innovation.

Le Huawei Mate X7 s’annonce comme un pliable premium misant sur la légèreté, l’endurance et une expérience photo haut de gamme. Un concurrent direct des Galaxy Z Fold 7 et Honor Magic V5, mais avec l’avantage du savoir-faire Huawei en matière de design et d’imagerie.