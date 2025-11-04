Accueil » Huawei Mate 80 Pro aura une double caméra selfie pour la première fois

Huawei Mate 80 Pro aura une double caméra selfie pour la première fois

Le lancement de la série Huawei Mate 80 approche à grands pas, et selon les dernières fuites, Huawei prépare un changement majeur dans sa stratégie photo frontale. Le Mate 80 Pro (et probablement les versions Pro+ et RS Ultimate Design) pourrait introduire une double caméra selfie — une première pour la gamme Mate.

Une double caméra frontale pour le Mate 80 Pro

Alors que le modèle standard, le Mate 80, conserverait une seule caméra frontale, la version Pro pourrait adopter deux capteurs dédiés aux selfies. Cette évolution marque un tournant : jusqu’à présent, Huawei réservait la double caméra frontale à sa série Nova, connue pour ses performances photo à prix plus abordable.

Les Nova 14 Ultra, par exemple, utilisent une configuration avec un capteur principal de 50 mégapixels (1/2,5’’), capable de capter 90 % de lumière en plus par rapport à son prédécesseur, un capteur secondaire de 8 mégapixels avec zoom 2x, optimisé pour les portraits.

Résultat : des selfies détaillés, des effets de profondeur plus naturels et une meilleure reconnaissance faciale 3D. Huawei pourrait reprendre cette formule gagnante sur le Mate 80 Pro, en l’adaptant à un public premium.

Un selfie boosté par l’IA et la reconnaissance 3D

D’après plusieurs sources, la double caméra frontale du Mate 80 Pro serait étroitement intégrée au système de reconnaissance faciale 3D de Huawei, amélioré pour plus de précision et de sécurité.

Le second capteur jouerait un rôle clé dans la cartographie de la profondeur, les effets bokeh naturels, et la détection biométrique avancée — à la manière de Face ID sur iPhone.

Autrement dit, Huawei mise sur un selfie plus intelligent, plus précis et plus immersif.

Un design qui se démarque

Des photos réelles déjà partagées en Chine montrent le Mate 80 Pro avec un design revisité :

Un module photo circulaire à l’arrière, signature de la gamme, mais repensé avec trois capteurs.

Le capteur supérieur serait un téléobjectif périscopique,

Les deux du dessous : principal et ultra grand-angle,

Un capteur additionnel pour la détection de la lumière ou de la couleur, entouré d’une bague métallique pour une finition haut de gamme.

Le smartphone a été aperçu en jaune vif et noir, mais d’autres coloris devraient suivre, notamment pour les variantes RS.

Sous le capot : puissance et innovation

Le Mate 80 Pro ne se contentera pas de son design photo. Voici ce que les rumeurs indiquent :

Nouveau processeur Kirin , probablement une version améliorée du Kirin 9000S,

, probablement une version améliorée du Kirin 9000S, Recharge rapide 100W,

Système de refroidissement actif, peut-être avec mini ventilateur intégré sur certaines éditions,

Version RS Ultimate Design avec châssis en titane et écran OLED double couche pour une meilleure durabilité.

Un concurrent direct du OnePlus 15 et du Xiaomi 17

Le Huawei Mate 80 Pro arrive sur un marché chinois ultra-concurrentiel, où il devra rivaliser avec des mastodontes comme le OnePlus 15 et son orientation « gaming et performance », le Xiaomi 17 Ultra et son module photo géant.

Pour se démarquer, Huawei mise clairement sur l’innovation photo et la finition haut de gamme, deux domaines où la marque a encore une réputation d’excellence.

Lancement et disponibilité

Annonce attendue : d’ici la fin du mois en Chine

Déploiement global : courant 2026, selon les marchés

Prix estimé (Chine) : entre 5 999 et 7 999 yuans (~ 730 – 975 euros), selon la configuration

Le Huawei Mate 80 Pro pourrait bien être le smartphone des amateurs de selfie exigeants, combinant innovation technique et approche premium. Si la double caméra frontale se confirme, Huawei repositionnera la photo selfie au cœur de l’expérience flagship — et offrira une alternative sérieuse aux iPhone et Galaxy haut de gamme.