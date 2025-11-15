Accueil » Galaxy S27 Ultra : le retour de la puce Exynos 2 nm est envisagé par Samsung

Galaxy S27 Ultra : le retour de la puce Exynos 2 nm est envisagé par Samsung

Galaxy S27 Ultra : le retour de la puce Exynos 2 nm est envisagé par Samsung

Alors que la gamme Galaxy S26 n’a même pas encore été officialisée, Samsung penserait déjà à son successeur, le Galaxy S27 Ultra.

Et selon les premières fuites venues de Corée du Sud, la marque pourrait faire un choix… controversé : équiper son futur modèle Ultra d’un processeur Exynos plutôt que d’une puce Qualcomm Snapdragon.

Retour du Exynos sur le Ultra

Selon Kim Yong-seok, professeur à l’Université Gachon et spécialiste des semi-conducteurs, Samsung aurait considérablement amélioré le rendement et la conception de son processus de gravure en 2 nm.

Ces progrès permettraient à la firme d’envisager une production de masse stable de ses propres processeurs Exynos, suffisamment performants pour alimenter tous les modèles du Galaxy S27 Ultra. « En élargissant l’usage de son propre processeur, Samsung renforcera aussi son pouvoir de négociation face à Qualcomm », explique le professeur dans un entretien avec le média coréen ChosunBiz.

Ce serait donc la première fois depuis le Galaxy S22 Ultra (sorti en 2022) qu’un modèle Ultra utiliserait une puce Exynos. Depuis, Samsung avait choisi d’uniformiser ses modèles haut de gamme autour des Snapdragon de Qualcomm, notamment pour garantir des performances et une chauffe mieux maîtrisées.

Une décision à la fois stratégique et économique

Le choix de revenir au Exynos serait avant tout stratégique. Les puces Qualcomm sont de plus en plus coûteuses, et les marges de Samsung sur les modèles Ultra s’en trouvent réduites.

En fabriquant et en optimisant ses propres processeurs, l’entreprise réduirait sa dépendance à Qualcomm tout en reprenant le contrôle sur les coûts et sur la direction technologique de ses smartphones.

De plus, cela placerait Samsung dans la même position que ses rivaux :

Apple utilise ses puces A-series maison pour tous ses iPhone,

Google mise sur ses Tensor,

et Huawei sur ses Kirin.

Samsung, longtemps dépendant du Snapdragon, cherche donc à rentrer pleinement dans le club des constructeurs auto-suffisants.

Mais les utilisateurs restent méfiants

Le souvenir des anciens Exynos n’est pas glorieux. Les précédentes générations souffraient de surchauffe, d’autonomie inférieure et de performances graphiques plus faibles que leurs équivalents Snapdragon. Cela a laissé une image durablement négative auprès des utilisateurs, notamment en Europe, où les modèles Exynos étaient majoritaires.

Ainsi, l’idée d’un retour complet de l’Exynos sur le Galaxy S27 Ultra inquiète certains fans : « Je ne veux pas payer 1 500 € pour un smartphone moins performant juste pour que Samsung économise sur le processeur ».

Des progrès prometteurs sur le 2 nm

Cependant, il faut reconnaître que Samsung a fait d’immenses progrès en gravure et en architecture depuis l’époque du Galaxy S22. Sa division Samsung Foundry travaille activement sur un processus de 2 nanomètres, plus efficace énergétiquement et capable de rivaliser avec TSMC, le fournisseur de Qualcomm et d’Apple.

Si ces avancées se concrétisent, le futur Exynos du Galaxy S27 Ultra pourrait enfin offrir des performances équivalentes au Snapdragon 8 Elite Gen 5 — voire le surpasser dans certaines tâches d’IA ou de traitement photo.

Le Galaxy S26 Ultra, dernier modèle 100 % Snapdragon ?

Avant ce grand retour, Samsung conserverait une approche hybride pour la génération à venir :

Mais pour le Galaxy S27 Ultra (2027), les sources indiquent que toutes les variantes mondiales pourraient embarquer une puce Exynos unique, ce qui mettrait fin à la dualité Snapdragon/Exynos.

Le pari de Samsung est ambitieux : devenir totalement indépendant sur le plan des processeurs tout en maintenant le niveau de performance attendu d’un « Ultra ». Si le Exynos de 2 nm tient ses promesses, ce serait une victoire stratégique et technologique majeure.

Mais si les performances ne suivent pas, la marque pourrait raviver un vieux débat que beaucoup espéraient clos : Snapdragon vs Exynos, round final.