Accueil » Galaxy S26 Ultra : le téléobjectif 3x ne passera pas à 12 mégapixels

Galaxy S26 Ultra : le téléobjectif 3x ne passera pas à 12 mégapixels

Galaxy S26 Ultra : le téléobjectif 3x ne passera pas à 12 mégapixels

Alors que les rumeurs se multiplient autour du futur Galaxy S26 Ultra de Samsung, l’un des leakers les plus fiables de l’écosystème Galaxy, Ice Universe, a décidé de mettre fin à la confusion.

Dans une série de messages publiés sur X, il a partagé les spécifications finales du module photo du Galaxy S26 Ultra, contredisant plusieurs fuites récentes — notamment celles affirmant l’arrivée d’un nouveau capteur 12 mégapixels.

Configuration photo finale du Galaxy S26 Ultra selon Ice Universe

Ice Universe a publié la configuration complète, qu’il présente comme finalisée :

Capteur Résolution Ouverture Taille du capteur Taille des pixels Principal (large) 200 mégapixels f/1.4 1/1.3” 0.6 μm Ultra grand-angle 50 mégapixels f/1.9 1/2.52” 0.7 μm Téléobjectif 5x 50 mégapixels f/2.9 1/2.52” 0.7 μm Téléobjectif 3x 10 mégapixels f/2.4 1/3.94” 1.0 μm

Ces précisions contredisent directement un rapport récent affirmant que Samsung remplacerait le téléobjectif 10 mégapixeks par un nouveau capteur 12 mégapixeks (S5K3LD). Ice Universe est catégorique : “Samsung ne prévoit aucune augmentation de résolution sur le zoom 3x. Le nouveau capteur sera même légèrement plus petit que sur le S25 Ultra”.

Il explique que cette décision découle de contraintes physiques : le châssis du Galaxy S26 Ultra sera plus fin (7,9 mm) contre 8,2 mm pour le S25 Ultra. La hauteur du module photo 3x n’ayant pas changé, il est impossible d’intégrer un capteur plus grand sans repenser tout le design.

Des changements subtils mais utiles

Même si le matériel reste globalement similaire, les ouvertures plus larges sur les capteurs principal et téléobjectif permettront de laisser entrer davantage de lumière, améliorant ainsi les performances en basse luminosité.

Autrement dit : Samsung privilégierait la finesse et la stabilité de son écosystème photo plutôt qu’un saut matériel risqué. Et comme le souligne Ice Universe, le S25 Ultra est déjà en tête des classements photo, donc de petits ajustements peuvent suffire à maintenir l’avantage.

Pas de batterie 5400 mAh non plus

Autre rumeur écartée : celle d’une batterie plus grande. Ice Universe précise que la capacité finale reste à 5000 mAh, et qu’aucune version à 5400 mAh n’est prévue — la valeur actuelle ayant été “figée depuis longtemps”.

Ce qui pourrait tout de même évoluer

Même sans refonte des capteurs, le Galaxy S26 Ultra bénéficiera : du Snapdragon 8 Elite Gen 5, plus efficace pour le traitement d’image, de nouvelles optimisations logicielles en photographie computationnelle, et potentiellement du retour d’un îlot photo unifié, censé réduire l’accumulation de poussière entre les lentilles.

Le Samsung Galaxy S26 Ultra devrait être présenté le 25 février 2026, lors du prochain Galaxy Unpacked à San Francisco. Il sera accompagné des modèles S26 et S26+, et marquera une évolution plus maîtrisée qu’une révolution.

Les spéculations autour du Galaxy S26 Ultra s’emballent, mais Ice Universe rappelle que les faits comptent plus que les fuites sensationnalistes.

Samsung semble miser sur la stabilité, la finesse et la puissance logicielle, plutôt que sur une refonte totale du module photo.

Résultat : moins de nouveautés “visibles”, mais un appareil photo toujours plus équilibré, lumineux et performant.