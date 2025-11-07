Accueil » Snapdragon 8 Elite Gen 5 : il alimentera 75 % des Galaxy S26

Samsung pourrait ne pas miser autant que prévu sur ses propres processeurs pour sa prochaine génération de flagships. Lors de sa conférence financière du 4ᵉ trimestre 2025, Qualcomm a confirmé qu’environ 75 % des Galaxy S26 seraient alimentés par sa puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, tandis que 25 % utiliseraient le processeur maison Exynos 2600.

Un partenariat solide malgré les ambitions de Samsung

Interrogés sur la montée en puissance des puces Exynos et des modems internes de Samsung, les dirigeants de Qualcomm ont affiché un ton confiant : « Ce qui était autrefois une répartition à 50 %, le nouveau standard est désormais d’environ 75 %. Sur le Galaxy S25, nous étions à 100 %. Notre hypothèse de base pour les prochains Galaxy est donc de 75 % ».

Autrement dit, Qualcomm reste le fournisseur dominant pour la gamme Galaxy, malgré le retour de l’Exynos après une année de pause complète (tous les Galaxy S25 étant exclusivement équipés du Snapdragon).

Exynos 2600 : un retour prometteur, mais prudent

Le Samsung Exynos 2600 ne s’annonce pas comme un simple second choix.

Gravé en 2 nm GAA (Gate-All-Around), il promet une meilleure efficacité énergétique et une meilleure gestion thermique.

Les premiers benchmarks indiquent des performances comparables à celles du Snapdragon 8 Elite Gen 5 et du Apple A19 Pro.

Cependant, Samsung semble rester prudent : la marque n’a pas encore la même fiabilité que Qualcomm sur la stabilité à long terme, les températures et la gestion du throttling en usage réel.

Répartition prévue des puces pour la gamme Galaxy S26

Modèle Puce principale (selon région) Part estimée Galaxy S26 / S26+ Snapdragon 8 Elite Gen 5 (global, sauf Europe) / Exynos 2600 (Europe et Corée) ~75 % Snapdragon / ~25 % Exynos Galaxy S26 Ultra Snapdragon 8 Elite Gen 5 (exclusif) 100 % Snapdragon

Pourquoi Samsung reste fidèle à Qualcomm ?

On peut se poser la question, mais il y a plusieurs raisons évidentes :

Compatibilité réseau mondiale : le modem Snapdragon X75 offre des performances 5G et Wi-Fi 7 stables.

Thermiques maîtrisées : Qualcomm conserve un avantage sur la dissipation de chaleur, un point clé pour les flagships.

Écosystème optimisé : les optimisations GPU (Adreno) et IA (Hexagon) sont déjà bien intégrées à Android et One UI.

Samsung reprend doucement le contrôle sur sa production de puces avec le Exynos 2600, mais Qualcomm conserve la main sur la majorité de la future gamme Galaxy S26.

Une situation qui illustre parfaitement la transition actuelle : l’ambition d’indépendance de Samsung, tempérée par la fiabilité éprouvée du Snapdragon.