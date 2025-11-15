Black Friday Week Amazon : l’événement dure 12 jours et débute le 20 novembre

La période la plus attendue de l’année par les chasseurs de bonnes affaires est de retour. Amazon vient de confirmer que sa Black Friday Week se tiendra du 20 novembre au 1er décembre, et l’édition 2025 s’annonce particulièrement stratégique.

Dans un contexte où 85 % des Français disent ressentir fortement l’inflation, l’événement devient presque un outil de gestion budgétaire autant qu’une fête du shopping.

Et cette année, Amazon frappe fort : les promotions commencent même une semaine avant l’ouverture « officielle » de la Black Friday Week, avec des offres anticipées sur les produits du quotidien. L’idée est simple : permettre aux familles d’étaler leurs achats, d’éviter les ruées de dernière minute et de profiter de remises significatives sur ce qu’elles achètent habituellement… pas seulement sur les gros cadeaux.

Les Français veulent réduire la facture — Amazon leur déroule le tapis

L’enjeu est énorme : trois Français sur quatre placent le pouvoir d’achat en tête de leurs préoccupations avant les fêtes. Pour répondre à cette réalité, Amazon annonce des réductions pouvant atteindre 30 % sur plus d’un million de produits, toutes catégories confondues. On y retrouve les géants habituels — L’Oréal Paris, Sony, Garmin, Tefal, LEGO, Lacoste, Adidas — mais aussi des marques techniques très attendues comme Dyson, Ninja, Marshall ou encore PlayStation.

Pour épauler les foyers face aux dépenses de fin d’année, Amazon insiste aussi sur les « essentiels » : couches Huggies, lessive Ariel, brosses à dents Oral-B, capsules Dolce Gusto… autant de produits qui grèvent le budget mensuel mais qui, pour cette semaine-là, deviennent plus accessibles. C’est un changement notable : le Black Friday ne se contente plus d’être un festival de gadgets, il s’attaque au quotidien.

Les 12 jours de surprises : les Ventes Flash les plus agressives de l’année

Comme chaque année, Amazon mettra en avant ses fameuses Ventes Flash, mais cette fois avec une version revue et amplifiée : les « 12 jours de surprises », une sélection d’offres éphémères pouvant descendre jusqu’à –50 %.

Et ce dispositif a un petit secret qui fait toute la différence pour les créateurs de contenu et les affiliés : même si votre public rate une de ces offres, toute commande passée ensuite via votre lien génère malgré tout des commissions. De quoi transformer cette période en véritable marathon de revenus.

Des nouvelles expériences shopping, dopées à l’IA

Amazon compte aussi sur la technologie pour rendre l’expérience plus fluide. L’assistant Rufus, par exemple, joue de plus en plus un rôle de conciergerie numérique, capable de recommander des cadeaux ou de repérer les meilleures offres selon le profil du client. Amazon Lens, de son côté, permet d’identifier un produit à partir d’une simple photo — idéal lorsqu’on aperçoit une déco ou une tenue qu’on veut absolument retrouver.

Livraison express et organisation millimétrée : le combo gagnant de Prime

Pour les membres Prime, Amazon promet une période de fêtes beaucoup moins stressante. Livraison rapide et gratuite sur des millions d’articles, assistance 24/7, choix du jour de livraison, retrait en Lockers… tout est pensé pour éviter le chaos des dernières semaines de décembre.

La plateforme met aussi en avant sa Boutique de Noël, ouverte du 20 novembre au 7 décembre, avec des sélections thématiques et les fameux « Jouets Coup de Cœur » qui reviennent chaque année.

Sport, divertissement et shopping : Amazon veut occuper tout l’écran

Fait notable : Amazon compte aussi profiter du Black Friday pour attirer les regards sur Prime Video. Les 28 et 29 novembre, la plateforme diffusera gratuitement plus de 14 heures de sport en direct, dont un match mondial de la NFL, une affiche NBA en pleine nuit et une compétition prestigieuse de golf du PGA TOUR. Une programmation inédite, pensée pour garder les utilisateurs dans l’écosystème Amazon pendant toute la période commerciale.

Ce millésime 2025 ressemble moins à une simple semaine de promotions qu’à un dispositif global visant à attirer, retenir et accompagner les clients dans un contexte économique tendu. En jouant à la fois sur les prix, l’IA, le divertissement et des partenariats élargis, Amazon cherche à transformer cette période en un moment fort, autant sur le plan commercial que sur l’expérience utilisateur.

Black Friday Week 2025: Comment se préparer ?