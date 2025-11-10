Galaxy S27 Ultra : la nouvelle reconnaissance faciale Polar ID v1.0

Alors que le Galaxy S26 Ultra n’a même pas encore été officialisé, une nouvelle fuite évoque déjà une innovation majeure pour son successeur, le Galaxy S27 Ultra, attendu début 2027.

Selon le leaker @SPYGO19726, Samsung testerait une toute nouvelle technologie de déverrouillage facial baptisée Polar ID v1.0, pensée pour rivaliser — voire surpasser — Face ID d’Apple.

Polar ID : une reconnaissance faciale basée sur la lumière polarisée

D’après les informations issues d’un firmware de test du Galaxy S27 Ultra, Samsung intégrerait un système biométrique baptisé « Polar ID v1.0 », décrit comme une « solution d’authentification par lumière polarisée ».

Concrètement, cette technologie analyserait la signature de polarisation unique de la peau et du visage humain, une donnée que ni les photos, ni les vidéos, ni même les masques 3D ne peuvent imiter. Elle utiliserait le capteur ISOCELL Vizion à l’avant, déjà connu pour ses capacités 3D, associé à un nouveau module de sécurité « BIO-Fusion Core » chargé du chiffrement et du traitement des données biométriques.

Le temps de déverrouillage annoncé serait de 180 millisecondes, soit presque instantané, avec une fiabilité améliorée dans toutes les conditions de lumière : obscurité totale, plein soleil, avec lunettes de soleil, et même avec un masque partiel.

Une technologie développée par Metalenz

Le nom « Polar ID » n’est pas nouveau. Il s’agit d’une technologie développée par la société américaine Metalenz, issue du MIT, spécialisée dans les métasurfaces optiques. Metalenz a déjà présenté Polar ID comme le seul système d’imagerie grand public capable de capter l’état complet de polarisation de la lumière.

Cette technologie permet de détecter la structure microscopique de la peau et des tissus du visage, offrant une signature biométrique propre à chaque individu.

Selon Metalenz, même les masques ultra-réalistes ou les copies en 3D sont détectés comme « non humains ». En 2023, Metalenz a annoncé un partenariat avec Qualcomm, et en 2024, un accord pour utiliser le capteur ISOCELL Vizion 931 de Samsung — un lien direct avec les rumeurs autour du Galaxy S27 Ultra.

Face ID vs Polar ID : un duel attendu

Depuis son lancement avec l’iPhone X en 2017, Face ID reste la référence des systèmes de reconnaissance faciale sécurisés. Apple utilise un projecteur de lumière structurée en infrarouge pour créer une carte 3D précise du visage. Mais, cette technologie impose une encoche ou une « Dynamic Island » visible à l’avant des iPhone.

L’approche de Samsung pourrait éliminer ce besoin : le capteur Polar ID serait plus compact et intégré discrètement sous l’écran ou dans un petit poinçon, tout en offrant une sécurité équivalente, voire supérieure. Si cela se confirme, Samsung serait le premier constructeur Android à proposer une reconnaissance faciale suffisamment fiable pour les paiements et la vérification d’identité.

Mais, prudence…

Le leaker à l’origine de la fuite a un historique mitigé : il s’était trompé par le passé sur certaines informations concernant Exynos. De plus, Polar ID avait déjà été évoqué pour le S25 Ultra puis pour le S26 Ultra, sans jamais se concrétiser. Il est donc probable que Samsung teste actuellement la technologie, sans garantie qu’elle soit prête pour la production de masse avant 2027.

Après des années de retard sur Apple en matière de reconnaissance faciale avancée, Samsung semble prêt à combler le fossé. Si Polar ID arrive bien sur le Galaxy S27 Ultra, ce serait la première véritable alternative Android à Face ID, alliant sécurité, rapidité et discrétion visuelle.

Reste à voir si cette technologie sortira des laboratoires à temps — mais une chose est sûre : 2027 pourrait marquer une nouvelle ère pour la biométrie mobile.