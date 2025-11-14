Spotify lance Recaps, l’IA qui résume vos audiobooks

Spotify veut éviter que vous perdiez le fil de vos audiobooks, et sa nouvelle fonctionnalité d’IA, baptisée Recaps, tombe à pic.

L’idée est simple : au lieu de rembobiner à tâtons, vous appuyez sur Recap et l’app vous raconte — littéralement — ce que vous avez manqué jusqu’ici. Comme l’ouverture d’un épisode de série.

La fonction est déjà disponible sur iOS, en bêta, pour une sélection de titres en anglais. L’accès s’élargira progressivement, sans date précise.

Comment ça marche ?

Spotify place un bouton Recap en haut de la page de chaque audiobook compatible. Il suffit d’avoir écouté au moins 15 à 20 minutes du livre pour que l’IA génère un résumé audio. Ensuite, le recap se met à jour automatiquement au fur et à mesure que vous progressez dans l’histoire.

Le but déclaré est d’aider les auditeurs à terminer les livres qu’ils commencent, un problème classique de l’audio où l’on perd vite le fil après quelques jours de pause.

Un auteur de true crime, J.H. Markert, décrit la fonction comme « un marque-page audio qui parle ». Son enthousiasme est clair : pour lui, la fonction est « indispensable ».

Et la protection des œuvres dans tout ça ?

Spotify insiste lourdement :

l’IA ne réutilise pas le contenu des livres pour entraîner des modèles

elle ne copie pas la voix du narrateur

elle ne remplace pas l’audiobook original

elle n’utilise que des métadonnées et du texte généré pour produire le résumé

C’est un point sensible pour Spotify, qui a déjà reçu des critiques à cause de la prolifération de musique générée par IA sur sa plateforme.

Et ce n’est pas la seule nouveauté : Spotify revoit aussi son Shuffle

À côté de Recaps, Spotify introduit un nouveau mode Shuffle pour réduire les répétitions. Le shuffle classique, trop « aléatoire », répétait souvent des titres proches — un phénomène normal mathématiquement, mais frustrant pour l’utilisateur.

Désormais, les abonnés Premium bénéficient automatiquement d’un shuffle « frais », qui évite les morceaux trop récents dans votre historique, augmente la variété dès les premières chansons et génère des centaines d’ordres possibles avant de choisir celui le plus équilibré.

Si vous préférez l’ancien Smart Shuffle, il reste accessible dans les paramètres.

Spotify renforce son virage vers l’IA utile

Avec Recaps pour les audiobooks et un shuffle plus intelligent, Spotify cherche à améliorer l’expérience d’écoute, sans tomber dans l’IA envahissante. L’entreprise semble comprendre que l’utilisateur veut de l’IA qui lui simplifie la vie, pas qui remplace les créateurs — un équilibre encore fragile.

Tu trouves la fonction Recaps utile ? Tu l’utiliserais pour reprendre un audiobook sans t’y perdre ?