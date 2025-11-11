iPhone 17 Pro : l’aluminium anodisé se raye trop facilement

Apple a vanté le nouveau châssis en aluminium de l’iPhone 17 Pro pour ses excellentes capacités de dissipation thermique. Et sur ce point, c’est vrai.

Mais après seulement un mois d’utilisation, de nombreux utilisateurs découvrent une réalité bien moins flatteuse : leur iPhone 17 Pro à plus de 1 329 euros a déjà l’air usé.

iPhone 17 Pro : Un design plus léger… mais beaucoup plus fragile

Depuis plusieurs années, les modèles « Pro » de l’iPhone utilisaient des matériaux haut de gamme et résistants — d’abord l’acier inoxydable, puis le titane sur les iPhone 15 et 16 Pro. Ces matériaux avaient fait leurs preuves : même après des mois d’usage, les châssis restaient quasiment intacts.

Mais avec l’iPhone 17 Pro et 17 Pro Max, Apple a décidé de passer à l’aluminium anodisé, plus léger et meilleur pour la gestion thermique… mais aussi nettement plus tendre. « Je fais attention à mes appareils, mais mon iPhone 17 Pro a déjà plein de rayures et de marques après un mois », témoigne un utilisateur. « C’est un vrai retour en arrière pour un produit censé être “Pro” ».

Ironie du sort : le nouvel iPhone Air, beaucoup plus fin et supposément plus fragile, conserve une structure en titane — et lui, reste comme neuf.

Pourquoi l’aluminium marque aussi facilement ?

L’aluminium est naturellement plus mou que le titane ou l’acier. Résultat : il se raye, se marque et se cabosse à la moindre friction. Et, les couleurs foncées — bleu marine, orange cosmique — font encore plus ressortir les rayures argentées du métal sous-jacent.

À l’inverse, les modèles argentés ou clairs dissimulent mieux les micro-rayures. Pour comparaison, le Galaxy S25 Ultra de Samsung, fabriqué en titane, reste impeccable même après une année d’utilisation intensive.

Même les Pixel 10 Pro de Google, pourtant eux aussi en aluminium, semblent mieux résister — sans doute grâce à un traitement de surface différent.

Chaleur maîtrisée, mais solidité en berne

Apple a clairement fait un compromis :

Titane (iPhone 16 Pro) → excellente durabilité, mais problèmes de chaleur.

Aluminium (iPhone 17 Pro) → meilleure dissipation thermique, mais fragilité accrue.

Résultat : un téléphone premium qui nécessite absolument une coque si l’on veut éviter de le voir se rayer après quelques jours d’utilisation normale.

Et si la solution était la céramique ?

Certains constructeurs Android — Xiaomi, OPPO, OnePlus — ont déjà utilisé la céramique sur leurs modèles haut de gamme. Ce matériau offre une résistance exceptionnelle aux rayures, un toucher premium, et une bonne gestion thermique.

Seuls inconvénients : un peu plus de poids et un coût supérieur. Mais à plus de 1 300 euros le smartphone « Pro », difficile d’invoquer l’argument du prix. D’autant plus qu’Apple connaît parfaitement la valeur de la céramique : elle l’a utilisée pendant des années sur ses Apple Watch Edition, en vantant sa durabilité et son élégance.

Un produit « Pro » devrait durer

Aujourd’hui, une conclusion s’impose : le nouvel iPhone 17 Pro n’est pas à la hauteur de son nom « Pro » en matière de durabilité. Apple a alterné entre deux extrêmes un iPhone en titane solide, mais chaud, et un iPhone en aluminium qui refroidit mieux, mais se détériore trop vite.

À ce stade, la seule solution pour protéger son investissement est d’utiliser une coque, ou manipuler le téléphone avec des gants en velours.

Apple a voulu privilégier la légèreté et la gestion thermique, mais au détriment de la robustesse — un choix difficile à justifier sur un appareil « Pro ». À moins qu’Apple ne trouve un nouvel équilibre (par exemple, un alliage céramique-titane), l’iPhone 17 Pro risque bien de rester dans les mémoires comme l’un des modèles les plus fragiles de la gamme.

Parce qu’à ce niveau de prix, on attend un iPhone qui dure — pas un iPhone qu’on doit cacher sous une coque dès le premier jour.