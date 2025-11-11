Accueil » OPPO Reno 15 : la fiche technique fuite, il aura un capteur principal 200 mégapixels

Alors que OPPO a confirmé la présentation de la série Reno 15 pour le 17 novembre 2025 en Chine, une fiche technique complète vient de fuiter via China Telecom, révélant les principaux détails du modèle standard, le Reno 15.

Spécifications techniques du Oppo Reno 15 (selon China Telecom)

Caractéristique Détail Écran OLED 6,32 pouces, résolution 1.5K (2640 × 1216 px) Processeur MediaTek Dimensity MT6899 (probablement Dimensity 8400 ou 8450) Mémoire vive (RAM) 12 Go ou 16 Go Stockage interne 256 Go, 512 Go, ou 1 To Caméra arrière Triple module : 200 mégapixels (principal) + 50 mégapixels (ultra grand-angle) + 50 mégapixels (téléobjectif) Caméra avant 50 mégapixels Batterie 6 200 mAh, avec charge filaire 80 W et sans fil 50 W (selon les fuites précédentes) Système d’exploitation Android 16 avec ColorOS 16 Matériaux Cadre en alliage d’aluminium Connectivité 5G, Wi-Fi, NFC, USB-C Dimensions 151,21 × 72,42 × 7,99 mm Poids 187 g Coloris Aurora Blue, Starlight Bow, Canelé Brown, Star Pink

Le Dimensity 8400/8450 promet des performances solides en milieu/haut de gamme, offrant un bon équilibre entre puissance et efficacité énergétique. Le Reno 15 mise aussi sur la compacité avec un écran plus petit que celui du Reno 15 Pro, destiné aux utilisateurs préférant un smartphone fin et léger.

Son châssis en aluminium et son poids de seulement 187 g témoignent d’un design premium, fidèle à la philosophie esthétique de la gamme Reno.

Un appareil photo axé sur le haut de gamme

Le capteur principal de 200 mégapixels, probablement fourni par Samsung (HP5), s’annonce comme la grande nouveauté du modèle.

Associé à deux capteurs de 50 mégapixels (ultra grand-angle et téléobjectif), le Reno 15 pourrait rivaliser avec certains flagships sur le plan photographique.

À l’avant, la caméra 50 mégapixels confirme l’orientation du smartphone vers les selfies haute définition et la création de contenu.

Avec une batterie de 6 200 mAh, le Reno 15 devrait surpasser la plupart des modèles de sa catégorie en endurance. La recharge rapide 80 W (filaire) et 50 W (sans fil) — héritées du Reno 14 Pro — assurent une recharge complète en moins de 30 minutes selon les estimations.

Système et interface

Le smartphone sera livré sous Android 16 avec ColorOS 16, la dernière version de l’interface de OPPO. Elle intègre les nouvelles fonctions d’IA générative, des optimisations d’énergie, et une meilleure intégration avec l’écosystème O+ Connect (montres, tablettes et PC).

Reno 15 Pro et variantes

Selon les informations disponibles, le Reno 15 Pro offrira un écran plus grand de 6,78 pouces, le même SoC Dimensity 8450, et une batterie légèrement plus grande (6,300 mAh). Une troisième variante équipée d’un écran 6,59 pouces serait également en préparation, mais son nom commercial reste inconnu — possiblement Reno 15c.

L’annonce officielle aura lieu le 17 novembre 2025 en Chine avec un lancement global possible début 2026. Les précommandes sont déjà ouvertes sur le site de OPPO en Chine, confirmant les quatre coloris mentionnés.

OPPO semble miser sur la stabilité et la finition plutôt que sur la révolution. Si le prix reste contenu, le Reno 15 pourrait bien s’imposer comme l’un des meilleurs rapports design/performances du segment premium accessible.