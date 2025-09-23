Accueil » iPhone 17 Pro : les arêtes du bloc caméra se rayent facilement, selon un test de durabilité

Le nouvel iPhone 17 Pro impressionne par son design affûté, mais une faiblesse se confirme déjà : les arêtes vives du bloc caméra résistent mal aux rayures et aux éraflures.

C’est ce qu’a démontré le YouTuber Zack Nelson (JerryRigEverything) dans son dernier test de durabilité.

Un choix de design qui sacrifie la robustesse

Selon Nelson, le problème vient du revêtement anodisé en aluminium, qui « n’adhère pas correctement aux angles ». Apple aurait pu corriger cette fragilité en ajoutant un chanfrein ou un arrondi, mais a préféré miser sur une esthétique plus agressive et « cool ».

Résultat : une simple pièce de monnaie ou une clé dans la même poche que l’iPhone suffit à écailler la couche anodisée sur ces coins saillants.

Fait intéressant, les surfaces planes du plateau caméra résistent mieux : les petites rayures superficielles se transforment en poussière effaçable sans dommage permanent.

Ce constat rejoint les informations de Bloomberg, qui signalait que plusieurs unités de démonstration dans les Apple Store affichaient déjà des marques après seulement quelques heures d’exposition. Les modèles bleu profond et l’iPhone Air noir semblent particulièrement touchés.

Un problème surtout esthétique

Bonne nouvelle : ce défaut reste purement cosmétique et n’affecte pas les performances ni la solidité générale de l’appareil. Mais pour les plus soucieux de l’apparence de leur nouveau bijou, la solution est claire : optez pour une coque protectrice, ou acceptez la patine naturelle qui s’installera avec le temps.

Avec l’iPhone 17 Pro, Apple a fait le choix assumé d’un design élégant mais plus vulnérable aux micro-rayures sur le bloc caméra. Un compromis entre esthétique et durabilité qui pourrait frustrer certains utilisateurs, surtout au vu du prix premium des modèles Pro.