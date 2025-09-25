Accueil » Joli, mais fragile : La polémique qui gâche le nouveau design de l’iPhone 17 Pro

Alors que l’iPhone 17 Pro continue de séduire par ses performances et son nouveau design unibody en aluminium, une polémique enfle en ligne : le dos du smartphone serait particulièrement sensible aux rayures.

Si vous êtes passé à côté de l’info, sachez que plusieurs unités d’exposition en Apple Store montrent déjà des marques visibles… et pas qu’un peu.

Apple minimise les dégâts… pour l’instant

Face aux premières vagues de critiques, Apple a pris la parole pour désamorcer les inquiétudes. Selon la marque, les marques visibles sur les modèles en magasin ne seraient pas des rayures, mais plutôt des « transferts de matière » dus à l’usure des supports MagSafe utilisés en présentation.

La couche de protection de ces socles, usée à force d’usage, laisserait des résidus sur la coque de l’iPhone. D’après Apple, un simple chiffon suffirait à tout nettoyer. D’ailleurs, le problème n’affecterait pas uniquement l’iPhone 17 Pro, mais aussi certains iPhone 16 soumis au même environnement.

La firme dit travailler sur une solution en interne, qui passerait par le remplacement des supports de présentation dans les boutiques.

Mais les rayures ne viennent pas que des supports

Ce serait une explication rassurante… si les signalements ne se multipliaient pas aussi hors des Apple Store. Plusieurs tests indépendants montrent que les arêtes autour du bloc photo, plus tranchantes et proéminentes, s’écaillent facilement, laissant apparaître l’aluminium brut sous le revêtement anodisé.

Interrogée sur ce point, Apple affirme que ces finitions sont similaires à celles utilisées sur d’autres produits, comme les MacBook en aluminium. Elle ajoute que le design a passé tous les tests de durabilité en interne.

Cependant, la marque admet que des « traces normales d’usure » peuvent apparaître au fil du temps, en particulier sur les zones les plus exposées.

Une patine qui pourrait mal vieillir ?

Avec cette génération, Apple a abandonné le titane (introduit sur l’iPhone 15 Pro) pour revenir à l’aluminium anodisé, un choix justifié par un objectif clair : alléger le smartphone et améliorer la dissipation thermique. Et sur ce point, la marque a tenu parole — le 17 Pro est plus léger en main et chauffe moins en usage intensif.

Mais ce gain de confort a un prix.

En clair, si vous êtes du genre soigneux, il va peut-être falloir penser à protéger votre iPhone 17 Pro plus que d’habitude. Les utilisateurs pointent notamment une plus grande fragilité que sur les anciens modèles en titane ou acier inoxydable, en particulier au niveau des coins et du bloc caméra. Une simple chute ou un contact répété avec une surface rugueuse pourraient suffire à écailler la finition.

Certains analystes estiment que le problème vient davantage d’un choix de matériau que d’un défaut de fabrication. L’aluminium, bien que léger et élégant, est aussi plus tendre que d’autres matériaux premium utilisés auparavant par Apple. Le rendu est beau… mais peut-être pas pensé pour durer sans protection.

Quelles leçons pour Apple ?

Pour l’instant, Apple semble jouer la carte du « rien d’anormal », mais, si les retours utilisateurs continuent de s’accumuler, la marque pourrait bien revoir sa copie pour l’iPhone 18 Pro. Un changement de traitement de surface, un retour au titane, ou une forme plus douce pourraient faire partie des pistes explorées.

Joli, mais fragile ?

L’iPhone 17 Pro continue d’impressionner sur le plan technique, mais son design unibody en aluminium commence à diviser. Entre matériau plus vulnérable et finitions anguleuses, certains utilisateurs s’interrogent : Apple a-t-elle privilégié l’esthétique au détriment de la durabilité ?

Une chose est sûre : si vous venez d’acheter un 17 Pro, pensez à lui offrir une bonne coque… ou préparez-vous à vivre avec une « patine » pas toujours flatteuse.