Accueil » Le vivo X300 Ultra arrive en Europe : deux capteurs de 200 mégapixels pour défier le Galaxy S26 Ultra

Le vivo X300 Ultra arrive en Europe : deux capteurs de 200 mégapixels pour défier le Galaxy S26 Ultra

Le vivo X300 Ultra arrive en Europe : deux capteurs de 200 mégapixels pour défier le Galaxy S26 Ultra

Pendant des années, Samsung a régné presque sans partage sur le segment des flagships « Ultra ». Mais la situation pourrait changer dès 2026. Selon de nouvelles fuites, outre les vivo x300 et vivo x300 Pro, vivo préparerait le lancement international de son vivo X300 Ultra, un smartphone qui pourrait enfin venir titiller le Galaxy S26 Ultra hors de Chine.

vivo s’apprête à exporter son modèle Ultra pour la première fois

Le vivo X300 Ultra a été repéré dans la base de données GSMA IMEI sous le numéro de modèle V2562, signe d’une commercialisation internationale imminente, selon Smartprix. Ce serait une première pour vivo, qui jusqu’ici réservait ses modèles « Ultra » à la Chine, se contentant d’exporter les déclinaisons standard ou Pro.

Le vivo X300 Ultra pourrait donc être le premier véritable concurrent direct du futur Galaxy S26 Ultra sur des marchés comme l’Europe, l’Inde ou le Moyen-Orient.

Deux capteurs de 200 mégapixels : un tournant pour la photo mobile

vivo semble décidé à frapper fort. Les premières rumeurs évoquent un double capteur principal de 200 mégapixels, une première mondiale :

200 mégapixels principal (grand-angle)

200 mégapixels périscope téléobjectif

50 mégapixels ultra grand-angle

50 mégapixels selfie

Le précédent modèle, le vivo X200 Ultra, n’avait qu’un seul capteur de 200 mégapixels — et il figurait déjà parmi les meilleurs photophones de 2025. Avec cette nouvelle configuration, Vivo pourrait dépasser Samsung en qualité optique pure, notamment en zoom et en précision des détails.

Le smartphone intégrerait également le Snapdragon 8 Elite Gen 5, la dernière puce haut de gamme de Qualcomm, associée à une grosse batterie et à une charge rapide (probablement 120 W).

Lancement prévu en Chine en janvier, à l’international en mars 2026

Selon les leaks, le vivo X300 Ultra sera d’abord présenté en janvier 2026 en Chine, puis arrivera à l’international autour de mars 2026. Une fenêtre de lancement très proche de celle du Galaxy S26 Ultra, attendu lui aussi pour mars 2026.

Autrement dit : le duel est inévitable.

Le Galaxy S26 Ultra face à une vraie concurrence

Le futur flagship de Samsung devrait conserver une formule assez similaire au S25 Ultra, avec :

un écran AMOLED QHD+ 120 Hz,

un capteur principal de 200 mégapixels,

une batterie de 5 000 mAh,

et une charge un peu plus rapide (45 à 65 W selon les rumeurs).

Mais, ces évolutions restent timides. Si vivo propose une fiche technique plus agressive (notamment côté photo et recharge), certains utilisateurs Samsung pourraient bien se laisser tenter.

« Samsung et Apple ont eu la vie trop facile ces dernières années », commente un analyste sur Smartprix. « Des marques comme Vivo et OnePlus changent la donne. Et c’est une excellente nouvelle pour les consommateurs ». Si le vivo X300 Ultra tient ses promesses, il pourrait redéfinir la hiérarchie mondiale du haut de gamme Android, forçant Samsung à se montrer plus ambitieux avec ses futurs modèles Ultra.

Après des années de domination quasi solitaire, Samsung pourrait enfin faire face à un rival crédible dans le segment Ultra.