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Steam Machine : pourquoi la hausse du Steam Deck OLED inquiète déjà les joueurs ?

Steam Machine : pourquoi la hausse du Steam Deck OLED inquiète déjà les joueurs ?

Valve vient d’envoyer un signal particulièrement préoccupant au marché du hardware gaming. En augmentant fortement les tarifs du Steam Deck OLED, la société de Gabe Newell montre à quel point la flambée des coûts liés à l’IA bouleverse désormais l’économie du jeu vidéo portable — et potentiellement celle de son futur Steam Machine.

Le problème, c’est que cette hausse intervient alors que les premières rumeurs autour du retour d’un « PC-console » signé Valve commencent à prendre de l’ampleur. Et si le Steam Deck devient déjà nettement plus cher, beaucoup craignent désormais que la Steam Machine ne franchisse un seuil psychologique difficile à accepter pour le grand public.

Le Steam Deck OLED prend une hausse spectaculaire

Le modèle 512 Go du Steam Deck OLED passe désormais à 779 euros, contre 569 euros auparavant. La version 1 To grimpe quant à elle à 919 euros, alors qu’elle était encore vendue 679 euros.

Selon Valve, cette augmentation est directement liée à la hausse des coûts de la mémoire et du stockage. Un phénomène qui touche actuellement toute l’industrie technologique, sous l’effet de la demande massive en composants alimentée par l’explosion de l’intelligence artificielle.

Cette tension sur les puces NAND et la mémoire DRAM ne concerne plus uniquement les datacenters. Elle impacte désormais les produits grand public, des smartphones jusqu’aux consoles de jeu.

Et dans ce contexte, les regards se tournent naturellement vers le mystérieux Steam Machine.

Une Steam Machine potentiellement au-dessus des 1 000 dollars

Leaker bien connu de l’écosystème Valve, Brad Lynch a récemment évoqué sur X une estimation de prix entendue il y a environ deux mois concernant le futur Steam Machine. Sans révéler de chiffre précis, il laisse entendre que la machine serait significativement plus chère qu’un Steam Deck.

D’après plusieurs rumeurs circulant en ligne, le tarif pourrait même atteindre 1 200 dollars, voire davantage selon la configuration retenue. À ce niveau de prix, Valve entrerait dans une zone extrêmement délicate.

Car en face, Sony propose une PlayStation 5 autour de 500 euros, tandis que la PlayStation 5 Pro s’affiche à 950 euros après plusieurs hausses tarifaires.

Même avec SteamOS et l’accès au gigantesque catalogue Steam, convaincre les joueurs de dépasser la barre des 1 000 dollars pourrait devenir un véritable défi.

Le modèle économique de Valve face aux géants du console gaming

Toute la difficulté vient du modèle économique. Historiquement, les constructeurs de consoles comme Microsoft et Sony peuvent vendre leur matériel avec des marges extrêmement faibles — voire à perte — parce qu’ils récupèrent ensuite leurs revenus via les abonnements, les accessoires et les ventes de jeux.

Le succès du modèle console repose justement sur cette logique : un ticket d’entrée relativement accessible pour attirer massivement les joueurs dans un écosystème fermé.

Valve, lui, se situe dans une position plus ambiguë.

Certes, Steam représente la plus grande plateforme PC au monde. Mais contrairement à Xbox avec Game Pass ou PlayStation avec PlayStation Plus, Valve ne dispose pas d’un abonnement premium massif capable de compenser un éventuel déficit matériel.

Cela limite fortement sa capacité à subventionner agressivement un Steam Machine haut de gamme.

Entre PC compact et console premium, un positionnement risqué

Le futur Steam Machine pourrait alors se retrouver coincé entre deux mondes. D’un côté, les joueurs PC les plus passionnés pourraient apprécier une machine compacte sous SteamOS, pensée comme une console ouverte capable d’accéder à leur bibliothèque Steam sans contraintes. De l’autre, le grand public risque de comparer brutalement le rapport prix/performance avec celui des consoles traditionnelles.

Et c’est précisément là que la stratégie de Valve devient fascinante. L’entreprise semble vouloir transformer SteamOS en véritable alternative au modèle Windows dans le gaming salon, mais elle arrive dans un marché où le coût du hardware explose déjà sous la pression de l’IA.

Cette évolution en dit long sur la manière dont l’intelligence artificielle redéfinit désormais toute l’économie tech — même dans des secteurs aussi éloignés en apparence que les consoles de jeu.

Une génération de machines façonnée par l’IA

Derrière cette hausse de la Steam Deck se cache finalement un phénomène plus large : la bataille mondiale pour les composants. Les géants de l’IA mobilisent désormais une quantité colossale de mémoire et de stockage haute performance. Résultat : les coûts augmentent pour l’ensemble de l’industrie électronique.

Valve n’est probablement qu’un des premiers acteurs gaming à répercuter aussi brutalement cette pression sur ses produits.

Et si les rumeurs autour du Steam Machine se confirment, le retour du concept pourrait bien se transformer en pari premium plutôt qu’en véritable console grand public.