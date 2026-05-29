Xiaomi officialise les Xiaomi 17T et 17T Pro sur le marché mondial, avec une formule très claire : plus d’autonomie, des écrans AMOLED rapides et une partie photo Leica désormais commune aux deux modèles.

Le Xiaomi 17T Pro se distingue par son écran AMOLED 6,83 pouces 1,5K à 144 Hz, contre 6,59 pouces et 120 Hz pour le Xiaomi 17T. Les deux dalles montent jusqu’à 3 500 nits, prennent en charge Dolby Vision et sont protégées par du Gorilla Glass 7i.

MediaTek au cœur de la stratégie

Xiaomi mise entièrement sur MediaTek. Le Xiaomi 17T Pro embarque le Dimensity 9500 gravé en 3 nm, tandis que le 17T s’appuie sur le Dimensity 8500— Ultra en 4 nm. Les deux modèles proposent 12 Go de RAM LPDDR5X, du stockage UFS 4.1 et un système de refroidissement 3D IceLoop.

Côté logiciel, HyperOS 3 introduit les fonctions HyperAI : rédaction assistée, reconnaissance vocale, fonds d’écran dynamiques, Circle to Search et intégration de Gemini.

Leica sur les deux modèles

Les deux smartphones profitent d’un capteur principal de 50 mégapixels, mais le Pro utilise un Light Fusion 950 plus grand, contre un Light Fusion 800 sur le modèle standard. Ils partagent aussi un téléobjectif périscopique 5x de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et une caméra selfie de 32 mégapixels.

Xiaomi ajoute Leica Live Moment, une fonction proche des Live Photos d’Apple, qui associe une courte vidéo à une image fixe.

Des batteries qui changent l’équation

Le Xiaomi 17T Pro embarque une énorme batterie de 7 000 mAh avec charge filaire 100 W et charge sans fil 50 W. Le 17T dispose d’une batterie de 6 500 mAh avec charge 67 W. Les deux modèles prennent aussi en charge la charge inversée filaire 22,5 W.

Avec l’IP68, le Dolby Atmos, le Bluetooth 6.0, le NFC et le Wi-Fi 7 sur le Pro, Xiaomi positionne clairement cette génération comme une alternative musclée aux flagships plus chers.

Prix et disponibilité

Le Xiaomi 17T démarre à 749 € en 12/256 Go, puis 799 € en 512 Go. Le Xiaomi 17T Pro commence à 899 €, monte à 999 € en 512 Go et atteint 1 099 € en 1 To.

Avec cette gamme, Xiaomi ne cherche plus seulement à proposer un bon rapport fiche technique/prix. La marque veut installer ses T Series comme des smartphones premium accessibles, capables de rivaliser sur l’autonomie, l’écran et la photo sans atteindre les tarifs les plus extrêmes du marché.