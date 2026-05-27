vivo prépare déjà sa prochaine offensive haut de gamme. Selon les dernières fuites venues de Digital Chat Station, la future série vivo X500 comprendrait trois modèles, dont un vivo X500 Pro au format plus compact, mais à la fiche technique très ambitieuse.

vivo X500 : Un flagship compact autour du Dimensity 9600

Le vivo X500 Pro serait actuellement testé avec la prochaine puce Dimensity 9600 de MediaTek, attendue comme une plateforme gravée en 2 nm. Si cela se confirme, Vivo pourrait proposer l’un des premiers flagships compacts Android de nouvelle génération.

L’appareil miserait sur un écran OLED LTPO plat de 6,37 pouces avec définition 1,5K, un choix intéressant dans un marché où les modèles premium dépassent souvent les 6,7 pouces.

Une caméra principale de 50 mégapixels avec technologie LOFIC

Côté photo, le prototype intégrerait un capteur principal de 50 mégapixels au format 1/1,28 pouce avec technologie LOFIC, pensée pour améliorer la gestion des hautes lumières et la plage dynamique.

Il serait accompagné d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels et d’un téléobjectif périscopique de 64 mégapixels offrant un zoom optique autour de 3x. Contrairement à certaines suppositions, ce module ne reposerait pas sur l’OmniVision OV64B, mais sur un nouveau capteur Sony IMX06H.

Le capteur périscopique de 200 mégapixels resterait, lui, réservé au modèle vivo X500 Pro Max.

Vivo veut muscler le segment des petits flagships

Le vivo X500 Pro pourrait aussi embarquer une batterie supérieure à 7 000 mAh et tourner sous OriginOS 7 basé sur Android 17. Sur le papier, vivo chercherait donc à résoudre l’un des grands compromis du marché : proposer un smartphone compact sans sacrifier l’autonomie, la photo ou les performances.

La série vivo X500 serait attendue en septembre en Chine, puis en fin d’année à l’international. Reste à voir si ce modèle compact arrivera réellement sur les marchés globaux, où les grands formats dominent encore très largement.