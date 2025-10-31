Accueil » Le vivo X300 débarque en Europe : un prix salé… et une batterie plus petite

Après son lancement en Chine plus tôt ce mois-ci, le vivo X300 arrive officiellement sur le marché européen. Ce nouveau flagship compact de la marque chinoise conserve la plupart de ses caractéristiques haut de gamme, mais subit une réduction de batterie et une hausse de prix importante.

vivo X300 : Des performances de pointe signées MediaTek

Sous le capot, le vivo X300 embarque le Dimensity 9500 de MediaTek, la dernière puce haut de gamme du fondeur taïwanais, gravée en 3 nm. L’écran, fourni par BOE, est un LTPO AMOLED Q10+ de 6,31 pouces avec une résolution 1.5K, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, des bords ultra-fins de 1,05 mm, et un capteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran.

Compact et fluide, le vivo X300 reste fidèle à l’approche ergonomique de vivo, axée sur l’équilibre entre design et performance.

Une batterie plus petite que la version chinoise

C’est ici que la déception se fait sentir :

En Chine, le vivo X300 dispose d’une batterie de 6 040 mAh.

En Europe, la capacité tombe à 5 360 mAh — soit 11 % de moins.

Le constructeur compense partiellement cette réduction par une charge rapide filaire de 90 W, et une charge sans fil de 40 W. Mais pour un smartphone à ce niveau de prix, cette baisse d’autonomie risque de faire grincer quelques dents.

Un trio Zeiss toujours à la hauteur

Côté photo, aucun changement majeur : Trois capteurs de 50 mégapixels à l’arrière, développés avec Zeiss, un grand-angle principal, un ultra grand-angle, et un téléobjectif, ainsi qu’un capteur selfie de 50 mégapixels à l’avant. Le partenariat avec Zeiss garantit une colorimétrie réaliste et une excellente gestion de la lumière — des points forts déjà salués sur le modèle chinois.

Le vivo X300 conserve sa certification IP68/IP69, garantissant une résistance à la poussière et à l’eau sous haute pression. On retrouve également Android 16 avec OriginOS 6, le Bluetooth 5.4, et des haut-parleurs stéréo.

Un tarif européen qui fait débat

Le vivo X300 est proposé en Europe dans une seule configuration 12 Go de RAM + 256 Go de stockage au prix de 1 049 €. À titre de comparaison, le même modèle coûte 4 399 yuans en Chine, soit environ 560 € — presque deux fois moins cher. Deux coloris sont proposés : Phantom Black et Halo Pink.

Le vivo X300 reste un smartphone impressionnant : compact, puissant, et doté d’un excellent appareil photo. Mais entre une batterie réduite et un prix doublé en Europe, il risque de peiner à convaincre face à des concurrents comme le Xiaomi 17, le Oppo Find X9, ou même le Samsung Galaxy S25.

En clair : une prouesse technologique, oui — mais à un tarif difficile à avaler.