Sur macOS, les gestionnaires de presse-papiers ne manquent pas. Entre Paste, Maccy et plusieurs alternatives bien installées, les utilisateurs ont déjà de quoi retrouver facilement leurs éléments copiés. Mais, Layr, nouvelle application signée par le développeur de Declutr, tente une approche plus naturelle : remplacer le raccourci clavier par un geste au trackpad.

L’idée est simple, presque évidente pour les adeptes du MacBook : afficher l’historique du presse-papiers avec un tap à quatre doigts, directement près du curseur.

Layr : Un presse-papiers pensé pour le trackpad

La plupart des clipboard managers sur Mac reposent sur des raccourcis clavier. C’est efficace pour les utilisateurs qui naviguent essentiellement au clavier, mais moins fluide pour ceux qui travaillent surtout au trackpad.

Layr prend le contrepied de cette logique. L’application affiche une interface flottante à proximité du curseur, permettant de récupérer rapidement un texte, un lien ou un élément récemment copié sans quitter son flux de travail.

Cette approche donne à l’outil une dimension plus gestuelle, presque native. Sur Mac, où le trackpad reste l’un des meilleurs du marché, ce choix d’interaction a du sens.

Des fonctions classiques, mais bien ciblées

Layr ne se limite pas à son geste d’ouverture. L’application propose plusieurs options attendues pour un gestionnaire de presse-papiers moderne : historique configurable, éléments épinglés, gestion par catégories, panneau dans la barre de menus et retour haptique lors du collage.

Elle intègre aussi une fonction d’exclusion par application. C’est un point important : certains logiciels peuvent être ignorés afin d’éviter que des contenus sensibles ne soient enregistrés dans l’historique du presse-papiers.

Pour un outil aussi proche des données personnelles, cette attention à la confidentialité est essentielle.

Le vrai défi : la fiabilité du geste

Tout l’intérêt de Layr repose sur la constance de son tap à quatre doigts. Si le geste fonctionne parfaitement, l’application peut devenir un raccourci invisible, naturel et rapide. S’il se montre capricieux, l’expérience risque au contraire de perdre son principal avantage.

Un gestionnaire de presse-papiers doit apparaître au bon moment, disparaître proprement et ne jamais interrompre le rythme de travail. C’est précisément sur cette fluidité que Layr devra convaincre.

Une petite app Mac qui mise sur le bon détail

Layr ne cherche pas à révolutionner le presse-papiers. Elle tente plutôt de l’adapter à une catégorie d’utilisateurs souvent négligée : ceux qui vivent davantage dans les gestes du trackpad que dans les combinaisons de touches.

L’application est disponible gratuitement à l’essai sur layr.mhyks.com, avec une licence à vie proposée à 5,99 €. À ce tarif, son succès dépendra moins de sa fiche technique que d’une seule chose : la sensation d’évidence au quotidien.