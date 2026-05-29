À mesure que le premier iPhone pliable se rapproche, la concurrence s’organise. Après Samsung et Huawei, Xiaomi préparerait à son tour un smartphone pliable au format large, pensé pour offrir une expérience plus proche d’une tablette compacte que d’un simple téléphone dépliable.

Selon le leaker Kartikey Singh, le prochain modèle style « livre » de Xiaomi adopterait un écran au ratio proche de celui du Huawei Pura X Max.

Un nouveau format pour les pliants haut de gamme

Ce futur modèle pourrait marquer une rupture avec la gamme Mix Fold. Xiaomi envisagerait de le renommer Xiaomi 18 Fold, dans la continuité de sa nouvelle stratégie de naming inaugurée avec les Xiaomi 17.

Un lancement aux côtés des Xiaomi 18, à l’automne, paraît donc plus cohérent qu’une sortie en première moitié d’année.

L’autre rumeur notable concerne la photo. Un prototype intégrerait un triple module caméra avec un capteur principal de 200 mégapixels.

Ce choix permettrait à Xiaomi de se positionner agressivement face aux Galaxy Z Fold, OPPO Find N et Honor Magic V, déjà très ambitieux sur la partie photo. Sur les pliants larges, en revanche, un tel capteur pourrait constituer un vrai argument différenciant.

Une réponse indirecte à Apple et Samsung

Les rumeurs autour de l’iPhone Ultra et du Galaxy Z Fold 8 Wide évoquent plutôt des configurations à deux caméras. Xiaomi pourrait donc tenter de gagner la bataille des fiches techniques, fidèle à sa stratégie historique.

Mais le véritable enjeu sera la disponibilité. Jusqu’ici, les pliants book-style de Xiaomi sont restés cantonnés à la Chine, contrairement au Mix Flip, lancé à l’international.

Si le Xiaomi 18 Fold reste exclusif au marché chinois, son impact mondial sera limité. Mais s’il franchit enfin les frontières, il pourrait devenir l’un des premiers vrais rivaux grand format du futur iPhone pliant.