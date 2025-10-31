Accueil » Le vivo X300 Pro arrive en Europe à 1 399 € avec kit photo Zeiss inclus

Le vivo X300 Pro arrive en Europe à 1 399 € avec kit photo Zeiss inclus

Après un lancement remarqué en Chine, le vivo X300 Pro fait enfin son entrée sur le marché européen. Ce modèle haut de gamme, axé sur la photographie mobile, arrive avec une configuration musclée, un design premium, et une petite différence par rapport à la version chinoise : une batterie réduite.

vivo X300 Pro : Une version globale presque identique… sauf pour la batterie

Comme le vivo X300, la version internationale du vivo X300 Pro conserve la quasi-totalité de ses caractéristiques d’origine, à une exception notable :

Version chinoise : batterie de 6 510 mAh

Version européenne : batterie réduite à 5 440 mAh

Malgré cette baisse de capacité, la charge rapide reste inchangée avec une puissance filaire de 90 W et une charge sans fil de 40 W.

L’écran, lui, demeure une véritable vitrine technologique : LTPO AMOLED de 6,78 pouces, résolution 1.5K, taux de rafraîchissement 120 Hz et des bords ultra-fins de 1,1 mm.

Des performances haut de gamme signées MediaTek

Sous le capot, on retrouve le Dimensity 9500 de MediaTek — une puce gravée en 3 nm, conçue pour offrir des performances de niveau flagship dans les jeux, les tâches d’IA et la productivité quotidienne.

Le smartphone tourne sous Android 16, habillé de la surcouche OriginOS 6, et propose : 16 Go de RAM LPDDR5X, 512 Go de stockage UFS 4.1, haut-parleurs stéréo, et une double certification IP68/IP69 contre l’eau et la poussière.

Un module photo Zeiss impressionnant

Le point fort du vivo X300 Pro reste bien sûr son appareil photo signé Zeiss, conçu pour rivaliser avec les meilleurs photophones du marché.

À l’arrière, on retrouve :

Capteur principal Sony LYT-828 de 50 mégapixels (1/1,28 », f/1.57, OIS)

Capteur ultra grand-angle Samsung JN1 de 50 mégapixels (1/2.76 »)

Téléobjectif Samsung HPB de 200 mégapixels (1/1,4 ») pour un zoom optique ultra-détaillé

À l’avant, le capteur selfie de 50 mégapixels (Samsung JN1) offre autofocus et capture 4K, idéal pour les créateurs et les vidéastes.

Un accessoire inédit : le kit photo Zeiss

Grande nouveauté pour les marchés internationaux, le kit photo Zeiss accompagne désormais le vivo X300 Pro. Ce kit inclut un objectif téléphoto Zeiss 2.35x, qui s’attache directement au module principal, offrant une expérience photographique proche d’un appareil professionnel.

C’est la première fois que Vivo exporte ce module en dehors de la Chine, une preuve de sa volonté d’imposer son savoir-faire en photographie mobile à l’échelle mondiale.

Prix et disponibilité

Le vivo X300 Pro est proposé en une seule configuration : 16 Go de RAM + 512 Go de stockage au prix de 1 399 € en Europe. Ce tarif le positionne directement face aux ténors du marché, comme le Samsung Galaxy S25 Ultra, le Xiaomi 17 Ultra, ou encore le iPhone 17 Pro.

Le vivo X300 Pro reste un photophone d’exception, pensé pour les passionnés de photo et les utilisateurs exigeants. Malgré une batterie légèrement réduite et un prix élevé, il compense par une qualité photo remarquable, une construction premium, et un écosystème Zeiss unique sur le marché Android.

En clair : un smartphone qui transforme la photographie mobile en art… mais réservé à ceux prêts à payer le prix fort.