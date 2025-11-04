Accueil » OPPO Reno 15 : le Dimensity 8450 et 16 Go de RAM repérés sur Geekbench

OPPO Reno 15 : le Dimensity 8450 et 16 Go de RAM repérés sur Geekbench

OPPO s’apprête à dévoiler sa nouvelle génération de smartphones milieu-haut de gamme — la série Reno 15 — attendue d’ici la fin du mois en Chine. Selon les dernières fuites, la gamme comprendra trois modèles : Reno 15, Reno 15 Pro, et Reno 15 Mini.

Et désormais, l’un de ces modèles vient d’apparaître sur Geekbench, révélant ses premières caractéristiques clés.

OPPO Reno 15 (PLV110) : un passage remarqué sur Geekbench

Un smartphone OPPO portant le numéro de modèle PLV110 a été repéré dans la base de données Geekbench.

Voici les principales informations issues du listing :

Processeur : MediaTek Dimensity 8450

Mémoire vive : 16 Go de RAM

Système d’exploitation : Android 16 (basé sur ColorOS 16)

Scores Geekbench : Monocoeur : 1 668 points Multicoeurs : 6 274 points



Bien que le nom exact du processeur ne soit pas mentionné, les détails CPU et GPU confirment qu’il s’agit bien du Dimensity 8450, le même SoC qui équipait déjà le Reno 14 Pro.

Quel modèle se cache derrière ce numéro ?

Il reste encore une incertitude sur le modèle précis correspondant à cette référence PLV110. Selon plusieurs fuites, les Reno 15 Pro et Reno 15 Mini devraient tous deux utiliser le Dimensity 8450. Reste donc à savoir si le modèle standard, le Reno 15, bénéficiera lui aussi du même processeur, ou d’un chipset légèrement inférieur pour contenir les coûts.

Tailles d’écran et variantes

Selon les informations connues :

Modèle Taille d’écran Détails supposés Reno 15 Mini 6,31 pouces Compact, même SoC D8450 Reno 15 6,59 pouces Modèle standard, détails encore flous Reno 15 Pro 6,78 pouces Haut de gamme de la série

Tous les modèles tourneront sur Android 16 avec la surcouche ColorOS 16.

Un appareil photo musclé pour les versions Pro et Mini

Les Reno 15 Pro et Reno 15 Mini miseront sur la photographie, avec une configuration impressionnante :

Capteur principal : 200 mégapixels (Samsung HP5, OIS)

Ultra grand-angle : 50 mégapixels

Téléobjectif périscopique : 50 mégapixels

Caméra frontale (Pro) : 32 mégapixels

OPPO viserait clairement à offrir une expérience photo haut de gamme dans un format plus abordable.

Autonomie et conception

Le Reno 15 Pro disposerait d’une batterie de 6 300 mAh, compatible avec : 80 W de charge filaire, et 50 W de charge sans fil. La conception reste premium : châssis en métal, dos en verre, et certification IP68 / IP69 contre l’eau et la poussière.

Lancement mondial à venir

Selon un rapport récent, la série Reno 15 devrait arriver en Inde d’ici décembre, peu après sa sortie en Chine. Aucune confirmation encore pour l’Europe, mais OPPO a souvent élargi la disponibilité de ses modèles phares dans les mois qui suivent.

Le Reno 15 Pro s’annonce comme une évolution solide du Reno 14 Pro, avec plus de puissance, une meilleure autonomie et un appareil photo digne d’un flagship. Si OPPO parvient à maîtriser les prix, cette nouvelle génération pourrait devenir l’une des références du segment premium abordable pour la fin de 2025.