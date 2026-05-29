À l’approche de la WWDC 2026, prévue le 8 juin, Apple préparerait une transformation majeure de Siri. Selon des rendus publiés à partir d’informations rapportées par Bloomberg, l’assistant pourrait devenir un agent IA beaucoup plus visible, intégré à la Dynamic Island et accessible via un nouveau geste.

Un Siri repensé autour de la Dynamic Island

Le nouveau Siri serait conçu comme un assistant toujours disponible, avec une interface surgissant depuis la Dynamic Island. Un balayage vers le bas depuis le haut de l’écran ouvrirait une zone « Search or Ask », appelée à remplacer l’ancien panneau de suggestions Siri.

Apple testerait ainsi une approche plus proche des assistants IA modernes : lancer une app, rédiger un message, consulter le calendrier, rechercher dans les notes ou interroger le web depuis une seule interface.

Une vraie app Siri, façon ChatGPT

La refonte inclurait aussi une application Siri autonome, avec saisie texte, voix, pièces jointes, photos et historique de conversations. L’interface rappellerait clairement ChatGPT ou Gemini, signe qu’Apple ne veut plus limiter Siri au rôle d’assistant vocal discret.

Les utilisateurs pourraient aussi orienter certaines requêtes vers des services tiers comme ChatGPT, Gemini ou Claude depuis un menu dédié. Cette ouverture serait essentielle pour combler le retard perçu d’Apple face aux grands modèles IA concurrents.

L’IA devient le nouveau centre de gravité de l’iPhone

Des nouveautés seraient également prévues dans Appareil photo et Photos, avec un mode Siri dédié et de nouveaux outils d’analyse ou d’édition dopés à l’IA. Reste une nuance importante : ces images ne sont pas des visuels officiels Apple. Il s’agit de rendus basés sur des sources, et Apple teste souvent plusieurs versions avant la présentation finale.

Si cette refonte se confirme, iOS 27 pourrait marquer le vrai retour de Siri dans la course à l’IA — non plus comme simple commande vocale, mais comme nouvelle porte d’entrée intelligente vers l’iPhone.