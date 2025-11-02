Accueil » Galaxy S26 Ultra : une fuite de coque révèle le design et de nouvelles fonctionnalités

Le Galaxy S26 Ultra ne sortira pas avant plusieurs mois, mais une nouvelle fuite vient déjà d’en dévoiler les grandes lignes. Un fabricant de coques, Thinborne, a mis en ligne par erreur une page produit dédiée au futur flagship de Samsung, offrant un aperçu du design et de quelques nouvelles fonctionnalités.

Galaxy S26 Ultra : Un design familier, mais avec quelques changements subtils

Les images montrent un bloc photo à trois capteurs verticaux, désormais intégré dans un gros bloc en forme de pilule. Un changement léger, mais visible, qui confirme plusieurs rumeurs précédentes.

Le smartphone semblerait un peu plus fin, sans bouleverser la prise en main : les objectifs imposants nécessitent toujours un certain volume, ce qui laisse penser que le Galaxy S26 Ultra ne sera pas beaucoup plus compact que son prédécesseur.

Vers une recharge sans fil Qi2 complète

L’un des détails les plus intéressants de cette fuite, c’est la présence d’un anneau magnétique au centre du dos, évoquant la norme Qi2 — un système analogue au MagSafe d’Apple. Cette intégration permettrait un alignement parfait entre le chargeur et le téléphone, garantissant une charge plus rapide et une compatibilité accrue avec les accessoires.

À noter que le Galaxy S25 Ultra était déjà « compatible Qi2 », mais sans aimants intégrés, ceux-ci interférant avec le stylet S Pen. On ignore encore comment Samsung compte contourner ce problème, mais la rumeur d’un nouveau design du S Pen pourrait fournir la réponse.

Si la recharge Qi2 est bien confirmée, le Galaxy S26 Ultra rejoindrait ainsi les Pixel 10 et iPhone 17, déjà équipés de cette norme.

Des évolutions internes, sans révolution

Côté fiche technique, le Galaxy S26 Ultra ne devrait pas tout chambouler :

Écran plus lumineux et plus économe en énergie,

Processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 (au moins pour les États-Unis),

Batterie de 5 000 mAh, inchangée.

Côté photo, Samsung conserverait une configuration proche du modèle actuel :

un téléobjectif 50 mégapixels,

un capteur principal de 200 mégapixels, cette fois basé sur un nouveau capteur Sony 1/1,1 pouce, plus grand et plus performant.

Certaines sources évoquent également le retour d’une ouverture variable, une option que Apple prévoirait aussi sur ses futurs iPhone 18 Pro.

Un lancement toujours prévu pour début 2026 ?

Le fait que des accessoiristes publient déjà leurs coques indique que le lancement approche. Si certaines rumeurs parlent d’un report en mars 2026, le créneau habituel de janvier reste plausible.

Quoi qu’il en soit, les prochaines semaines devraient multiplier les fuites et visuels avant la présentation officielle du flagship.