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DuckDuckGo profite du virage IA de Google : la recherche privée retrouve un nouvel élan

DuckDuckGo profite du virage IA de Google : la recherche privée retrouve un nouvel élan

Le tout-IA de Google ne convainc pas tout le monde. Après la Google I/O 2026, DuckDuckGo affirme avoir enregistré une nette hausse des installations de son navigateur, signe qu’une partie des internautes cherche une alternative plus sobre, plus privée et moins intrusive.

Une hausse notable après la Google I/O

Selon les données communiquées par DuckDuckGo, les installations de son navigateur aux États-Unis ont progressé d’environ 20,8 % sur une semaine, avec un pic de 37,6 % le 26 mai. Sur iOS, la hausse moyenne aurait atteint 33 %, avec un sommet proche de 70 % le 25 mai.

Cette progression intervient juste après Google I/O 2026, où Google a présenté une série d’annonces Gemini, la recherche augmentée par IA et les assistants plus autonomes.

L’IA de Google devient un point de friction

Google veut faire de l’IA le cœur de son écosystème : Search, Chrome, Android, YouTube et les outils cloud sont progressivement réorganisés autour de Gemini. Mais cette intégration massive peut aussi créer une forme de lassitude.

Pour certains utilisateurs, la recherche web ne doit pas devenir une conversation permanente avec une IA. DuckDuckGo capitalise précisément sur cette tension, avec un positionnement clair : moins de suivi, moins de personnalisation opaque, et une expérience plus directe.

DuckDuckGo, refuge anti-surveillance ou signal faible ?

Il serait excessif de parler d’exode massif hors de Google. DuckDuckGo reste un acteur bien plus modeste face au géant de Mountain View. Mais cette hausse révèle un mouvement intéressant : la confidentialité redevient un argument produit, surtout lorsque l’IA donne l’impression d’absorber toujours plus de données personnelles.

Le plus stratégique, ici, n’est pas seulement la croissance ponctuelle de DuckDuckGo. C’est le message envoyé au marché : l’IA peut séduire, mais elle peut aussi pousser certains utilisateurs vers des services qui promettent davantage de contrôle.

Google veut réinventer la recherche. DuckDuckGo, lui, rappelle qu’une partie du public veut encore simplement chercher — sans être analysée à chaque requête.